De cara al duelo del domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, en los Cruzados apelarán a las bases de Liga de Primera para rechazar la acción.

Después de la obtención de su estrella número 35 en la historia, el próximo partido que tendrá Colo Colo será como local en el Estadio Monumental y nada menos que en la edición 190 de “El Clásico” ante Universidad Católica, en fecha y hora por definir.

Una de las interrogantes que se debía dilucidar en la previa era si, con el título del Cacique, el cuadro cruzado realizaría algo que es muy habitual en Europa o en el fútbol argentino, como es el “pasillo de campeón“. Desde la precordillera ya tienen la respuesta.

Según dio a conocer el medio digital El Periodista, “Universidad Católica no contempla realizar este gesto, y la decisión responde a que el pasillo de campeón no está establecido en las bases del torneo y tampoco corresponde a una tradición arraigada en el fútbol nacional”.

El tema es que el año anterior, Palestino como local en La Cisterna le hizo este ceremonial a Coquimbo Unido en el duelo por la jornada 27, que acabó con victoria por 2-1 de los piratas que extendieron su invicto que les permitió hacer historia.

ver también ¿Universidad Católica le hará el pasillo de campeón si Colo Colo lo enfrenta como monarca?

Católica rechaza el “pasillo de campeón” a Colo Colo

La situación no hace más que tensionar en demasía el duelo que enfrentará a albos y cruzados en Macul, puesto que los precordilleranos se juegan la vida por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027, a la espera de lo que pueda hacer Universidad de Chile en su visita a O’Higgins.

Pero este Clásico tendrá un condimento mayor. La última vez que Católica fue al Estadio Monumental le propinó una histórica goleada por 4-1, el 16 de agosto del 2025, con doblete de Cristián Cuevas, más tantos de Fernando Zampedri y Tomás Asta-Buruaga, con el descuento de Erick Wiemberg.

Y hay más. En el último enfrentamiento en el Claro Arena, ganaron los albos por 2-1 con notable actuación de Javier Correa en un lance que acabó con incidentes protagonizados por los cruzados Vicente Bernedo y Daniel González con los rivales Javier Méndez y Joaquín Sosa.

En síntesis