Este espigado jugador, quien fue seleccionado chileno y argentino sub 20, marcó una gran conquista en la derrota del Capo de Provincia y literalmente chuteó al córner el peligroso coqueteo con la zona roja de la tabla.

Por esas cosas increíbles que tiene el fútbol, O’Higgins sigue en riesgo de descenso a pesar de haber tenido buenas presentaciones a nivel internacional. Eliminó al Bahía de Brasil en la Copa Libertadores, aunque quedó eliminado con el Tolima de Colombia del torneo de clubes más preciado de América.

Y en la Copa Sudamericana, el Capo de Provincia exigió al máximo a Boca Juniors, que jugará ante Atlético Mineiro la final del certamen. De hecho, el cuadro Xeneize eliminó al elenco rancagüno mediante la tanda de lanzamientos penales en el estadio El Teniente.

Durante el segundo semestre, el cuadro adiestrado por Lucas Bovaglio se reforzó con Tomás Avilés, quien arribó a préstamo desde el Inter Miami de Estados Unidos. Es decir, fue compañero de Lionel Messi en la Major League Soccer, donde también vistió la camiseta del CF Montréal.

En la derrota ante Universidad de Concepción, el Toto anotó un golazo. Luego de una brillante asistencia del argentino Santiago Toloza, el “17” sacó un remate que dejó sin chance posible a Jorge Broun. Una definición brillante del jugador surgido en las inferiores de Racing Club.

La exquisita definición de Tomás Avilés ante el Campanil. (Captura TNT Sports).

“Con mucha bronca, no creo que merecíamos este resultado. Dimos todo hasta el final. Nos costó, era una cancha y un rival muy difícil”, aseguró Avilés en TNT Sports, donde también abordó este coqueteo peligroso que O’Higgins tiene con la zona roja de la tabla de posiciones.

Aunque con un despeje al córner, literalmente. “Sabemos que veníamos a buscar los tres puntos, no se nos dio. Ya está, a pasar página que nos quedan partidos muy importantes”, manifestó el Toto, quien disputó un Sudamericano Sub 20 con la selección chilena. Y el Mundial de esa categoría con Argentina.

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Tomás Avilés llegó a O’Higgins y el descenso no era una posibilidad ni siquiera remota, pero el final de su estadía en Rancagua tendrá mucho más que ver con eso. A pesar de que el equipo debe disputar la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, no puede perder de vista la zona roja.

El futbolista de 22 años suma 17 partidos con el Capo de Provincia entre Copa Chile, donde anotó un gol, Liga de Primera y Copa Sudamericana. En total, contabiliza 912 minutos de acción en los celestes. “Sé que es difícil, venía sin jugar mucho tiempo, me costó agarrar un poco de ritmo”, reconoció Avilés.

Tomás Avilés en acción ante Deportes Concepción en la Copa Chile. (Jorge Loyola/Photosport).

“Gracias al equipo y al técnico que me da la confianza hemos mejorado paso a paso. Hablé con Lucas y me necesitaba ahí, yo a disposición de él voy a estar todo el tiempo”, afirmó el Toto sobre el puesto donde lo prefiere Bovaglio: de volante.

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