Pese a lo el título pirata ya superó en puntaje a los albos, hay un dato en el que el Cacique fue más que productivo en esta temporada.

En Colo Colo siguen los festejos tras su consagración en esta Liga de Primera 2026. Los albos lograron sellar de la mejor manera un año que fue casi perfecto en el torneo nacional, con un ritmo a nivel de resultados que ningún equipo pudo seguir.

Por lo mismo ya es el momento de hacer comparaciones, sobre todo porque esta estrella 35 del Cacique fue casi tan dominante que lo hecho por Coquimbo Unido hace un año. Y es que por segunda temporada consecutiva vimos en nuestro balompié a un campeón que no despertaba casi ninguna duda en su consagración.

Si bien lo de los Piratas tiene ribetes históricos, ya que fueron el campeón con mejor puntaje en la historia de los torneos largos con 16 equipos y 30 fechas, hay un dato en que el Cacique puede entrar a disputarle su notable campaña del 2025.

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Colo Colo 2026 fue más tiempo puntero que el Coquimbo Unido 2026

Para partir hay que destacar que Coquimbo Unido gritó campeón de la mano de Esteban González en el 2025 con 23 triunfos, seis empates y apenas una derrota, lo que le valió ganar 75 de un total de 90 puntos (un 83,3% de rendimiento).

A nivel de puntaje el equipo de Fernando Ortiz ya no puede alcanzar a los piratas, ya que a lo máximo que puede optar es a sumar 70 unidades. No obstante, es en la cantidad de tiempo en la cima que los albos le sacan una buena distancia a Coquimbo.

De acuerdo a los consignado por Luis Reyes en sus redes, en el torneo 2025 Coquimbo Unido fue puntero en 20 de las 30 fechas, tomándose el liderato de manera definitiva para no soltarlo más en la jornada 14. Por su parte el Popular será líder en 25 de las 30 jornadas, siendo el líder de la jornada 6 en adelante.

Datos más, datos menos, este título 35 de los albos se meterá en la historia como uno de los más dominantes en la historia de nuestro balompié, ya que se trató de una campaña que tuvo al Cacique como líder casi se principio a fin del torneo.

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En síntesis