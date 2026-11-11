El jugador es la gran obsesión alba hace años y hoy su arribo está más cerca que nunca. Se aleja de Vélez tras un irregular año.

Colo Colo celebró el título de la Liga de Primera y ya está de cabeza trabajando rumbo al plantel 2027. Es ahí donde el nombre de Diego Valdés vuelve a aparecer por Macul, siendo una vieja obsesión del equipo.

Con buenos partidos en irregular campaña en Vélez, el mediapunta formado en Audax Italiano vuelve a acercarse al Cacique. Es más, es la primera exigencia de Fernando Ortiz para renovar contrato.

¿Se alinearán los astros para que Valdés juegue en los albos? Todo parece indicar que la operación está muy cerca de llevarse a cabo en este mercado. Así lo avisaron voces en los pasillos de Colo Colo.

Diego Valdés se va de Argentina

Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN con ojos en el Estadio Monumental, avisó que Diego Valdés tiene todo encaminado para ser el nuevo refuerzo de Colo Colo. Es más, el jugador ya tiene una decisión tomada para dejar Vélez.

“El primer nombre que va a solicitar Fernando Ortiz a la dirigencia es Diego Valdés. Es más, el jugador ya le está comunicando a sus cercanos en Argentina que no va a continuar en Vélez y vuelve a Chile”, dijo el periodista.

En la presente temporada, el jugador con paso por la selección chilena suma 26 partidos, con cuatro goles y seis asistencias. Dichas cifras, lejos de los campañones que tuvo en el fútbol de México.

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Diego Valdés tiene 32 años y tras salir de Audax pasó por clubes como Morelia, Santos Laguna y América de México. En las Águilas fue clave con sus 124 duelos y 33 goles, fichando después en Vélez de Argentina.