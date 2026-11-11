Pronósticos República Checa vs España: ¿podrá La Roja extender su invicto en Praga?

Revisa los pronósticos de República Checa vs España por la Nations League. Descubre las cuotas, estadísticas y apuestas para este partido.

Los mejores pronósticos de República Checa vs España por la Liga de Naciones de la UEFA. Analizamos este choque europeo donde la visita busca consolidar su liderato absoluto en el Grupo A.

Este jueves 12 de noviembre, la escuadra checa recibe a La Roja en el Epet Arena por la quinta jornada del torneo. Las cuotas de República Checa vs España favorecen claramente a la visita, que domina la zona, mientras los locales luchan desesperadamente por evitar el descenso directo.

Nuestros picks Pronósticos: República Checa vs España Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: ESPAÑA España lidera el grupo y ya venció por 3-1 a República Checa en octubre. Además, los locales acumulan cinco derrotas consecutivas y han evidenciado problemas defensivos ante selecciones de primer nivel. 1xbet 1.16 Pronóstico ESPAÑA ANOTA EN AMBAS MITADES: SÍ España marcó en ambos tiempos en cinco de sus últimos siete partidos. Además, República Checa recibe 2.5 goles por encuentro en promedio, una cifra que respalda las opciones ofensivas del conjunto visitante. 1xbet 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de República Checa vs España

España arrastra un invicto de 41 partidos en los 90 minutos reglamentarios.

arrastra un invicto de 41 partidos en los 90 minutos reglamentarios. República Checa suma cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones.

suma cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. La escuadra visitante promedia 1.9 goles esperados (xG) por encuentro en 2026.

Los checos han concedido más de 1.5 goles en cada uno de sus cuatro duelos del torneo.

Cuotas 1X2 Cuotas: República Checa vs España Cuotas ofrecidas por 1xBet República Checa 13.20 1XBET Empate 7.20 1XBET España 1.16 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: República Checa vs España

La escuadra local atraviesa una crisis severa, sin sumar puntos tras cuatro fechas en el certamen. Su defensa luce vulnerable, encajando diez goles hasta ahora, lo que complica sus opciones de mantener la categoría ante rivales de élite.

Por su parte, La Roja llega en un momento inmejorable, liderando su zona con puntaje ideal. El equipo dirigido por Luis de la Fuente domina la posesión y somete a sus rivales, acumulando once victorias consecutivas y mostrando una contundencia ofensiva temible.

Nuestra apuesta segura: España gana

España es el claro dominador del grupo y ya venció a este rival por 3-1 en octubre. Los locales arrastran una racha negativa de cinco derrotas, mostrando un nivel defensivo muy bajo frente a selecciones de primer nivel.

Considerando la superioridad táctica y el invicto español, esta opción ofrece gran fiabilidad. Es la alternativa ideal para asegurar retornos frente a un equipo que no encuentra el rumbo en el plano internacional.

Apuesta 1 | Resultado del partido: España – 1.16 en 1xbet

Apuesta de valor: España anota en ambas mitades

El cuadro visitante ha marcado en ambos tiempos en cinco de sus últimos siete compromisos. Dado que buscarán asegurar el liderato rápido, su agresividad ofensiva desde el arranque será clave.

La cuota presenta un excelente valor considerando que los checos promedian 2.5 goles en contra por partido. La ofensiva española tiene las herramientas para vulnerar la zaga local en ambas etapas sin mayores inconvenientes.

Apuesta 2 | España anota en ambas mitades: Si – 1.61 en 1xbet

España llega como clara favorita ante una República Checa que atraviesa una mala racha y buscará extender su dominio en el Grupo A de la Nations League. Si quieres seguir el encuentro y realizar tus apuestas desde el celular, revisa nuestra guía sobre las mejores apps de apuestas deportivas, donde comparamos plataformas, funciones y herramientas para apostar desde dispositivos móviles.

Alineaciones probables en República Checa vs España

República Checa: Horníček, Coufal, Vitík, Krejci, Sláma, Král, Sadílek, Ambros, Sejk, Subert, Naderi.

Horníček, Coufal, Vitík, Krejci, Sláma, Král, Sadílek, Ambros, Sejk, Subert, Naderi. España: Raya, Pubill, Laporte, Huijsen, Cucurella, Ruis, Pedri, Zubimendi, Yamal, Williams, Torres.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de República Checa vs España

¿Quién es el favorito en el pronóstico de República Checa vs España? España es el amplio favorito gracias a su invicto histórico y su liderato absoluto en el grupo.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El duelo se disputará en el Epet Arena el jueves 12 de noviembre a las 16:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La mejor opción de valor es que España anota en ambas mitades, ofreciendo una atractiva cuota de 1.61.

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