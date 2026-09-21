El enganche chileno de Vélez Sarsfield una vez más dejó fascinado a su entrenador luego del toque de calidad mágico con el que asistió a Ronaldo Martínez para el gol del triunfo que el Fortín firmó ante Tigre en condición de local.

Guillermo Barros Schelotto por fin pudo recurrir nuevamente a Diego Valdés, quien ha tenido muchos problemas físicos en Vélez Sarsfield. Pero dejó atrás el último y además, sirvió como artífice del gol en el triunfo que el Fortín firmó ante Tigre prácticamente sobre la hora.

Un toque de calidad top de Valdés encontró en posición de remate al paraguayo Ronaldo Martínez. Y el atacante pudo conectar un tiro imposible de atajar para el golero del Matador de Victoria, Felipe Zenobio. Fue una jugada que hizo gozar a todos los velezanos presentes en el estadio José Amalfitani.

Evidentemente, también al Mellizo Barros Schelotto, DT del cuadro local. “A Diego Valdés lo vi muy bien. Falto de fútbol porque prácticamente no había hecho desde el partido con River”, aseguró el entrenador sobre el enganche chileno de 33 años.

Diego Valdés en acción por la selección chilena. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Esta semana había hecho muy poco, estaba solamente para 15 o 20 minutos. Pero es un jugador con una calidad notable, en un momento de desesperación por conseguir el gol y ganar, quizá otro jugador toma otra determinación”, añadió el estratego.

Diego Valdés y el toque magistral que hizo ante Tigre. (Captura ESPN).

Y tuvo más en esta lluvia de loas para Valdés, jugador surgido en las inferiores de Audax Italiano que llegó a Argentina desde el América de México. “Pero él le da el pase a Martínez en una posición y situación incómoda”, marcó el DT, otrora icónico atacante de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

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Barros Schelotto lanza un deseo por la calidad de Diego Valdés: “Ojalá podamos…”

Guillermo Barros Schelotto le dedicó un halago más a Diego Valdés tras este nuevo toque de magia que fue muy útil para destrabar el partido ante Tigre que parecía destinado a un empate. “Es un jugador talentoso, ojalá podamos tenerlo más tiempo en cada partido. Lo van a aprovechar los compañeros, sin duda”, dijo el DT.

Guillermo Barros Schelotto ha manifestado varias veces su fascinación por la calidad técnica del chileno Valdés. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Otro que sacó la voz para resaltar la calidad técnica de Valdés fue el atacante paraguayo Ronaldo Martínez, autor de un doblete ante Tigre. De hecho, el exariete de Platense sabía que la presencia del chileno era una chance clara de anotar un gol.

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Y así no más fue. “Estando Diego (Valdés) en cancha sabía que una más iba a tener. La tuve que empujar nada más. Tanto él como Manu (Lanzini) tienen el famoso ‘un tiempo más”, aseguró Martínez en una entrevista que le concedió a TNT Sports Argentina.

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