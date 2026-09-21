El mate: la bebida que te potencia para hacer deporte en primavera

Cada vez más chilenos incorporan el mate a sus rutinas de bienestar y actividad física. Con la llegada de la primavera y el aumento de las actividades al aire libre, esta bebida se posiciona como una alternativa natural que aporta energía, favorece la hidratación y contribuye al rendimiento físico y mental.

Este 21 de septiembre se ha dado inicio a la primavera. El invierno y el frío han quedado atrás, y se va acercando el verano, por lo que el calor asoma en gloria y majestad. Las temperaturas cálidas motivan a una mayor práctica de deporte al aire libre. Para acompañar esta temporada activa, el mate se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan energía natural.

Una de ellas es su condición de energizante. La yerba mate es una fuente de energía, ya que contiene estimulantes naturales como las xantinas. Éstas activan el sistema nervioso central y proporcionan energía tanto física como mental.

“Para quienes buscan un impulso extra de energía y un sabor destacado, sin renunciar al sabor, CBSé Guaraná es una excelente opción. Combina las propiedades de la yerba mate con el aporte natural del guaraná y una selección de hierbas que dan lugar a un perfil fresco, intenso y muy agradable”, comenta Carolina Valeria, Gerenta de Marketing & Comunicaciones de la reconocida marca argentina, que acaba de cumplir 48 años de trayectoria.

La ejecutiva agrega que “es una combinación con un toque del sabor del guaraná y la frescura de una rica yerba mate, ideal para combinarla con bocaditos cítricos, sintiendo la frescura que aportan sus ingredientes. La mezcla de yerba y hierbas se conjuga con extracto de guaraná natural”.

Esta tradición, que cada vez gana más adeptos en Chile, además de su aporte energético, contribuye a la hidratación diaria, un aspecto fundamental para quienes realizan actividad física. Si bien no reemplaza el consumo de agua, puede ser un complemento dentro de una rutina de hidratación equilibrada.

“Cada vez son más los deportistas que incorporan el mate a sus hábitos diarios. En CBSé contamos con una amplia variedad de propuestas, porque entendemos que, así como existen diferentes formas de vivir el deporte, también existen distintas maneras de disfrutar el mate”, concluye Carolina Valeria.