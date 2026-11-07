Pronósticos Unión La Calera vs Huachipato: los Cementeros buscan el milagro para no descender

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Huachipato, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Huachipato Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico DOBLE OPORTUNIDAD: EMPATE O HUACHIPATO Huachipato acumula seis partidos invicto, con tres triunfos y tres empates, y apenas recibió un gol. La Calera, en cambio, ganó solo uno de sus últimos seis encuentros. 1xBet 1.75 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 El registro reciente de ambos respalda un partido cerrado: hubo menos de tres goles en seis de los últimos siete encuentros de La Calera y en las seis presentaciones más recientes de Huachipato. 1xBet 1.90 Pronóstico TOTAL DE GOLES EN EL MINUTO 30: MENOS DE 0.5 La primera media hora suele ser discreta para ambos: La Calera no tuvo goles en ese tramo en seis de sus últimos siete partidos ligueros, mientras Huachipato repitió la tendencia en cuatro de seis. 1xBet 2.02 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Unión La Calera recibe a Huachipato en el Estadio Nicolás Chahuán este domingo 8 de noviembre, a las 17:30 horas, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Los Cementeros afrontan un compromiso clave en su lucha por evitar el descenso.

El cuadro calerano necesita sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno. Actualmente, marcha último con 21 puntos, a dos de Universidad de Concepción y a seis de Cobresal. Los Acereros, en tanto, llegan con un invicto de seis partidos, ocupan el séptimo lugar con 36 unidades y buscan acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la previa de este encuentro, nuestro experto te muestra los tres mejores pronósticos para Unión La Calera vs. Huachipato, con estadísticas y análisis para tener en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Huachipato llega mejor que La Calera pero no es favorito

Unión La Calera ganó apenas uno de sus últimos seis partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile, con tres empates y dos derrotas consecutivas, ambas frente a Coquimbo Unido. Además, es el equipo que menos puntos sumó como local en el torneo, con apenas 15 unidades.

Por su parte, Huachipato acumula seis encuentros sin derrotas, con tres triunfos y tres igualdades. Durante esa racha, recibió apenas un gol.

Doble oportunidad: Empate o Huachipato – 1.75 en 1xbet

Pocos goles entre Cementeros y Acereros

En seis de los últimos siete partidos de los Cementeros, considerando ambas competencias, se registraron menos de tres goles.

Por su parte, en las seis presentaciones más recientes de los Acereros, también hubo dos tantos o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.90 en 1xbet

La primera media hora transcurre sin emociones

En seis de los últimos siete partidos del cuadro calerano en el Campeonato Nacional, no hubo goles durante los primeros 30 minutos.

Por su parte, en cuatro de los anteriores seis encuentros de los negriazules en la competencia, tampoco se registraron anotaciones en la primera media hora de juego.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 2.02 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Huachipato Cuotas ofrecidas por 1xBet Unión La Calera 1.87 1xBet Empate 3.40 1xBet Huachipato 3.67 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con la definición del título y del descenso en la misma jornada, si te interesa realizar una apuesta, es importante seguir los mejores pronósticos deportivos del fútbol chileno para no perder oportunidades de armar jugadas combinadas con análisis y estadísticas actualizadas.

Historial de Unión La Calera vs Huachipato: últimos partidos