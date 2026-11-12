El flamante campeón del fútbol chileno empieza a tirar línea de cara a la temporada 2027, donde volverá a jugar en la Libertadores.

Colo Colo no tiene descanso. El domingo el cuadro albo se coronó como el campeón de la Liga de Primera tras vencer a Ñublense, y en el Monumental ya están pensando en la temporada 2027.

La primera misión que tiene el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, es renovar el contrato del arquitecto del título colocolino, el entrenador Fernando Ortiz.

Tras llegar a un acuerdo con el cuerpo técnico, en Colo Colo tienen que sentarse a pensar en los fichajes, debido a la nutrida agenda que tendrá el campeón chileno en el año venidero, con la Copa Libertadores como el mayor objetivo.

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Los 4 refuerzos que tienen en mente en Colo Colo para 2027

En Colo Colo ya están organizándose para armar el plantel de la próxima temporada, el cual deberá tener refuerzos, y ya hay puestos claves donde habrá que incorporar jugadores.

El periodista de DSports Rodrigo López, contó que hay cuatro posiciones fijas que quiere reforzar sí o sí el Tano Ortiz, pensando en lo dura que será la próxima campaña.

“Lateral zurdo, volante central, mediocampista ofensivo y un extremo, serían las posiciones a reforzar para Fernando Ortiz pensando en el Colo Colo 2027″, sostuvo el reportero.

Los puestos a reforzar serían la base, ya que el plantel albo también necesitará más incorporaciones, dependiente cómo avanzan las renovaciones con varios jugadores importantes, entre ellos, Arturo Vidal.

En síntesis

Colo Colo ganó la Liga de Primera tras vencer a Ñublense el domingo.

ganó la tras vencer a el domingo. Aníbal Mosa busca renovar al entrenador Fernando Ortiz para la temporada 2027 .

busca renovar al entrenador para la temporada . Fernando Ortiz pidió reforzar cuatro posiciones y definir renovaciones como la de Arturo Vidal.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera