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Fichajes

Revelan los primeros refuerzos que irá a buscar Colo Colo en el mercado de fichajes

El flamante campeón del fútbol chileno empieza a tirar línea de cara a la temporada 2027, donde volverá a jugar en la Libertadores.

Colo Colo ya piensa en 2027.
© PhotosportColo Colo ya piensa en 2027.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo no tiene descanso. El domingo el cuadro albo se coronó como el campeón de la Liga de Primera tras vencer a Ñublense, y en el Monumental ya están pensando en la temporada 2027.

La primera misión que tiene el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, es renovar el contrato del arquitecto del título colocolino, el entrenador Fernando Ortiz.

Tras llegar a un acuerdo con el cuerpo técnico, en Colo Colo tienen que sentarse a pensar en los fichajes, debido a la nutrida agenda que tendrá el campeón chileno en el año venidero, con la Copa Libertadores como el mayor objetivo.

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Los 4 refuerzos que tienen en mente en Colo Colo para 2027

En Colo Colo ya están organizándose para armar el plantel de la próxima temporada, el cual deberá tener refuerzos, y ya hay puestos claves donde habrá que incorporar jugadores.

El periodista de DSports Rodrigo López, contó que hay cuatro posiciones fijas que quiere reforzar sí o sí el Tano Ortiz, pensando en lo dura que será la próxima campaña.

Lateral zurdo, volante central, mediocampista ofensivo y un extremo, serían las posiciones a reforzar para Fernando Ortiz pensando en el Colo Colo 2027″, sostuvo el reportero.

Los puestos a reforzar serían la base, ya que el plantel albo también necesitará más incorporaciones, dependiente cómo avanzan las renovaciones con varios jugadores importantes, entre ellos, Arturo Vidal.

En síntesis

  • Colo Colo ganó la Liga de Primera tras vencer a Ñublense el domingo.
  • Aníbal Mosa busca renovar al entrenador Fernando Ortiz para la temporada 2027.
  • Fernando Ortiz pidió reforzar cuatro posiciones y definir renovaciones como la de Arturo Vidal.
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