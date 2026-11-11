Ni Javier Correa ni Arturo Vidal: Claudio Borghi elige al mejor jugador de Colo Colo 2026

Para el Bichi apareció un jugador que “no le pesó la camiseta” pese a tener su primera experiencia en un grande.

Colo Colo se consagró como el nuevo campeón de la Liga de Primera. El Cacique superó por 2-1 a Ñublense y se alzó como nuevo monarca del fútbol chileno, sumando la estrella 35 a su firmamento.

El tema es que ahora se acerca el cierre de temporada y empiezan los análisis para los mejores del año. Lo que ahora abordaron en el panel de Todos Somos Técnicos. De entrada se apuntó a nombres como Arturo Vidal y Javier Correa como piezas fundamentales.

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Sin embargo, apareció uno que conoce bien al Cacique como Claudio Borghi que apuntó hacia otro jugador destacado en la campaña.

“Yo no soy colocolino, pero un jugador fundamental es Álvaro Madrid”, expresó sorprendiendo a sus colegas en pantalla. “Lleva solo un año. Hizo goles y no le pesó la camiseta”, recalcó el Bichi.

Es que la llegada de Madrid se hizo sobre el cierre del mercado de fichajes. Incluso tuvo la tarea de reemplazar a Esteban Pavez en el medio campo. Pero de inmediato se acopló al equipo del “Tano” y hoy es uno de los pilares fundamentales.

Álvaro Madrid fue destacado por Claudio Borghi como el mejor de Colo Colo. Crédito: Photosport

“Lo que rindió en Colo Colo, no lo hace cualquiera”, complementó Gonzalo Jara en respaldo de lo cometido por Madrid. Lo que se ha reflejado en sus números. En su primer año en el Monumental, ya tiene 40 partidos, ocho goles y cinco asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álvaro Madrid en Colo Colo?

Álvaro Madrid tiene contrato hasta finales del 2026. El jugador llegó a Colo Colo en calidad de préstamo proveniente de Everton. Ahora el Cacique tiene la opción de ejecutar la comprar del jugador de 31 años. Lo que contemplaría un monto cercano a los 500 mil dólares.

El jugador incluso ha manifestado en más de una ocasión que quiere seguir en el Cacique. Por lo que ahora depende del esfuerzo de ByN.