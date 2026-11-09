Los rostros de TNT Sports tuvieron una previa larga y gastronómica con el título de Colo Colo ante Ñublense,

El título como campeón de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 significó un gran despliegue televisivo para TNT Sports, que fue con todos sus rostros hasta Chillán, para la victoria de los albos por 2-1 ante Ñublense.

Tras el triunfo hubo un programa especial del programa “Todos Somos Técnicos” donde los protagonistas también viajaron, pero se pegaron una previa de aquellas.

Un video mostró que el grupo liderado por Claudio Borghi y Marcelo Vega se fueron a disfrutar de las bondades de la zona, donde probaron la longa y se la comieron completa… ¡¡Cómo!!

Marcelo Ramírez, Toby Vega, Manuel De Tezanos y el Bichi Borghi disfrutaron de la longa. Foto: Longaniza de Chillán.

A pura longa: la previa del título de Colo Colo en Chillán

Un video en redes sociales de la Longaniza de Chillán fue la que mostró los detalles de la visita: “En la cocinería Carmencita del Mercado recibimos a nuestros amigos de TNT Sports con unos buenos choripanes de Cecinas Haciendas de Ñuble y regalitos para todo el equipo”.

“Gracias a Marcelo “Rambo” Ramírez, Claudio “Bichi” Borghi, Marcelo “Toby” Vega y a quienes trabajan detrás de cámaras por la buena onda y otro gran momento juntos”, destacaron.

Los hinchas de inmediato soltaron las bromas en las redes sociales, donde aseguraron que entre el Bichi Borghi y el Toby Vega se habían comido entera la longa.

Mira el video: