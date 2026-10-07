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La Roja

“Yo lo dije antes”: Toby Vega se borda una estrella con crack de Chile ante México

El ex volante de La Roja otra vez hizo gala de su poder de vidente por la buena actuación de un atacante nacional.

Por César Vásquez

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Vega llenó de elogios a una figura de Chile.
© TNT - PhotosportVega llenó de elogios a una figura de Chile.

Chile dejó de lado las polémicas y regresó al triunfo ante México. Marcelo Vega tuvo solo elogios para una de las figuras, asegurando que sabía desde antes de sus grandes condiciones.

La Roja no tuvo una gira tranquila por Norteamérica. La salida de Marcelino Núñez y la pelea con Lucas Cepeda, encendieron la interna de la selección. El ya cuestionado interinato de Nicolás Córdova enfrentó más críticas que nunca, pero con una victoria bastó calmar el ambiente.

La figura para Toby Vega

Marcelo Vega en su espacio de Marca Personal de Radio La Metro, analizó lo que fue el encuentro entre Chile y México. El mundialista en Francia 1998 destacó la importante de regresar al triunfo, aunque también llamó a tomarse con tranquilidad la victoria.

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Veníamos muy mal, esto no significa que ahora le vamos a ganar a todos los equipos, pero es un ánimo de que hay buenos jugadores”, indicó el ex volante de Colo Colo y Universidad de Chile. Hubo un jugador en particular que se ganó los elogios de Vega: Maximiliano Gutiérrez. Incluso, destacó que él ya había adelantado de su talento, luciendo su faceta de vidente.

“Gutiérrez es muy bueno, yo lo dije antes de que se vaya a Rusia, ese chico era para que juegue en Europa, tiene unas condiciones de diferente“, detalló Toby. Maxi debutó en Huachipato, tuvo un breve paso por Independiente y en el último mercado saltó al Dinamo de Moscú.

Gutiérrez anotó dos veces en esta gira. Imagen: Photosport

Gutiérrez anotó dos veces en esta gira. Imagen: Photosport

En un momento complejo de Chile, Maximiliano Gutiérrez ha logrado destacar. En 10 partidos con la selección, suma 4 goles y 1 asistencia. De hecho, para Marcelo Vega, se puede transformar en el socio ideal de Darío Osorio.

“Tiene la velocidad, se sabe sacar a jugadores de encima en un rato, tiene un buen remate, le pega bien al balón, al igual de Osorio, ahora hay que ver cómo acompañar a estos dos jugadores“, cerró Marcelo “Toby” Vega.

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