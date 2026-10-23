El argentino, que ganó la Copa del Mundo en 1978, elogió al puntero derecho chileno, a quien conoce de su paso por Independiente.

Hace años que la selección chilena está en la búsqueda del bendito recambio, pero se ha demorado en llegar y el “fantasma” de la gran Generación Dorada no deja tranquilos a los nuevos elementos.

La Roja, que ni siquiera tiene entrenador porque sigue como interino Nicolás Córdova, de a poco empieza a tener jugadores relevantes y uno de los mejores en la última gira por América del Norte fue el delantero Maximiliano Gutiérrez.

El puntero de Dinamo Moscú comienza a ganar terreno con la camiseta nacional, de hecho, marcó en la derrota frente a Estados Unidos y en la victoria contra México, lo que lo alza casi como fijo para el proceso del Mundial 2030.

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Campeón del mundo argentino elogio a Maxi Gutiérrez

El momento del formado en Huachipato fue analizado por el campeón del mundo en Argentina 1978 Daniel Bertoni, quien conoció al alero en su paso por Independiente de Avellaneda.

El ex delantero argentino conversó con Bolavip y llenó de elogios a Gutiérrez, a quien apunta como un jugador clave para la Selección en el futuro próximo.

“Yo dije que me lo den un mes a mí para entrenar, le faltan un par de cosas por ahí que no se las enseñaron cuando chico”, señaló Bertoni sobre Gutiérrez cuando lo conoció en el Rojo.

Maxi Gutiérrez celebrando en la Roja. Foto: Photosport

Luego, analizó sus condiciones: “es rapidisimo, goleador, hay que enseñarle a perfeccionar la izquierda, para tirar centros también, él tiene que ir hasta el fondo, frenarse y tirar el centro de izquierda”.

“Cuando encara no tiene que hacerlo siempre por afuera, por el medio tiene que pegarle de zurda, son cosas muy perfeccionables. Va a ser un jugador muy importante en la Selección”, cerró Daniel Bertoni.

Maximiliano Gutiérrez ha jugado poco en el fútbol ruso, donde suma apenas 108 minutos en cinco partidos, por lo que espera tener continuidad y así ser considerado en la selección chilena para los amistosos con Colombia.

En síntesis

Maximiliano Gutiérrez anotó goles con Chile ante Estados Unidos y México.

anotó goles con Chile ante Estados Unidos y México. Daniel Bertoni afirmó que Gutiérrez será clave en el futuro de La Roja.

afirmó que será clave en el futuro de La Roja. Maximiliano Gutiérrez acumula 108 minutos en cinco partidos con Dinamo Moscú.