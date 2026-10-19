El ex volante entregó buenas palabras para Esteban González en medio de su interesante campaña en el fútbol mexicano.

Todo apunta a que el ciclo de Nicolás Córdova en la selección chilena debería llegar a su final en noviembre, cuando la Roja enfrente en la fecha FIFA en dos oportunidades en duelos ida y vuelta a Colombia.

Luego de esto se debe dar con un entrenador definitivo, ya pensando en el ciclo rumbo al Mundial 2030. Nombres han rondado bastante para el cargo, sobre todo porque el próximo desafío del equipo de todos será para marzo del próximo año.

Uno que entregó una visión bastante clara al respecto fue Fabián Estay, quien en charla con RedGol se la jugó con su elección ideal para que se ponga el buzo de entrenador en la Roja.

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Estay apuesta por Esteban González para la selección chilena

El ex volante eligió a Esteban González para el cargo, afirmando a nuestro sitio que “ahí están los resultados. Teniendo muy pocos partidos fue campeón con Coquimbo. ¿Quién pensaba que Coquimbo nuevamente iba a ser protagonista o campeón del fútbol chileno? ¿Cuánto tiempo se tardó en ser campeón nuevamente y lo logró?”.

“Acá en México ha establecido un equilibrio en el Querétaro, esto a pesar de que ayer fue goleado con un hombre menos (5-0 ante Santos Laguna). Pero bueno, se encontró un equipo que venía enrachado y lamentablemente, bueno, es goleado”, añadió.

Esteban González marcha sexto en el Apertura 2026 con 20 puntos y de momento está clasificando a los playoffs del torneo. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el mundialista en Francia 1998 aseguró que “creo que eso desestabiliza un poquito el tema, no para ser nominado a la selección, sino por todo lo bueno que se había hablado. Entonces, recibir cinco goles aunque tengas un hombre menos, la verdad, te puede descontrolar en cierta manera”.

“Esteban me parece que ha sido muy cauto en todas las declaraciones. Es un tipo que ha trabajado muy bien. Se merece, me parece a mí, ser considerado en un momento como un posible nombre para la selección chilena”, concluyó.

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En síntesis