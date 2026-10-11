La Selección Chilena cerrará el año con dos amistosos ante Colombia durante la fecha FIFA de noviembre.

La Selección Chilena prepara sus próximos desafíos y tiene una cita especial marcada en el calendario. Tras finalizar la gira, La Roja volverá a jugar en el Estadio Nacional durante noviembre, en una nueva fecha FIFA que contempla dos enfrentamientos frente a Colombia.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova viene de una ventana internacional con resultados dispares: sufrió derrotas ante Canadá y Estados Unidos, pero cerró su participación con una victoria frente a México.

La Roja tuvo puntos altos en el amistoso con México.

¿Cuándo vuelve Chile a jugar en el Estadio Nacional?

El primer encuentro entre ambas selecciones se disputará el viernes 13 de noviembre en Cali, Colombia, específicamente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Cuatro días después llegará el turno de jugar en territorio chileno. El martes 17 de noviembre, La Roja recibirá a Colombia en el Estadio Nacional, marcando su regreso al recinto de Ñuñoa después de más de un año.

La última presentación de Chile en ese estadio fue en septiembre de 2025, cuando igualó sin goles ante Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

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¿A qué hora juega Chile ante Colombia?

Por ahora, los horarios de ambos amistosos no han sido confirmados, se espera que la información sea comunicada posteriormente en las redes de la Selección Chilena.

El segundo partido tendrá un componente especial para el equipo nacional, que volverá a presentarse ante su público en el principal recinto deportivo del país, en una doble fecha que servirá para continuar el proceso de preparación de La Roja.

En resumen…