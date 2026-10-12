“La U está ahí”: El registro de Pato Rubio que dividió a los hinchas de Unión Española

El delantero apareció en el Estadio El Teniente de Rancagua para seguir el duelo de los azules ante Ñublense. Partido que se disputó a la misma hora que el encuentro entre hispanos ante Iquique.

Patricio Rubio divide las aguas en Unión Española. El cuadro hispano atraviesa su peor momento en la Primera B y ahora el delantero es el foco de las críticas de parte de la hinchada.

Todo comenzó con la citación de Ronald Fuentes para el encuentro de este domingo ante Deportes Iquique. El experimentado adiestrador dejó fuera de la convocatoria al delantero. Por lo que no viajó al norte del país.

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El tema es que los Independencia cayeron por 1-0. La solitaria anotación de Agustín Venezia dejó a los dragones celestes con 34 unidades, mientras que Unión Española se queda con 36 en el noveno puesto y sigue mirando de reojo la Liguilla. Aunque ahora a tres puntos de diferencia.

“Fue un partido muy parejo. Sabemos que no depende de nosotros, pero nos vamos a exigir al máximo. Nos preocupa la falta de gol. Las ocasiones que nos creamos no las estamos convirtiendo. Estamos cometiendo errores en ambas áreas y lo pagamos caro”, lamentó Ronald Fuentes a TNT Sports tras la derrota en el Tierra de Campeones.

El registro de Pato Rubio que dividió las aguas: Fue a ver a la “U” en Rancagua

Pero lo que más molestó a los hinchas de Unión Española fue la actitud de Patricio Rubio. El delantero quedó fuera de la convocatoria ante Deportes Iquique, por lo que no sumó minutos está fecha de la Primera B.

Ahora en su calidad de franco y aprovechando su día libre como cualquier mortal, decidió viajar hasta Rancagua para presenciar en el Estadio El Teniente la goleada por 6-0 de Universidad de Chile ante Ñublense. Lo que molestó porque a la misma hora jugaba Unión Española con Iquique.

Hinchas de Unión Española cargaron contra Pato Rubio.

Incluso se sumó a la ilusión del Romántico Viajero y recalcó que con el nivel que mantiene Edu Vargas se puede lograr el histórico remontazo.

“Es extraordinario. Estoy contento con el Edu. De vez en cuando nos mensajeamos. Da gusto ver a jugadores de esa clase. Colo Colo se cayó y ahora la U está ahí. Esperemos que sea una linda lucha el final del torneo”, expresó a Radio ADN.