Fotos y videos dan a conocer el estadio en varios sectores del Parque Estadio Nacional tras las fuertes lluvias en Santiago.

El temporal de lluvia que afecta a Santiago también golpeó a las dependencias del deporte, donde el Estadio Nacional se vio afectado durante la tarde tras los granizos.

Así al menos lo detalla el diario La Tercera, quienes precisan en una nota que “la lluvia también causa estragos en el deporte: se inundan las instalaciones del Polideportivo del Estadio Nacional”.

Algo que también destacó la radio ADN con imágenes de los diferentes lugares del Parque Estadio Nacional, donde también se ven inundaciones en el Court Central Anita Lizana.

La imagen que impacta en el La imagen que impacta en el Court Central Anita Lizana. Foto: ADN.

Los detalles de la inundación en el Estadio Nacional

Un video del Polideportivo del Estadio Nacional lleno de agua fue la alarma para los fanáticos de los deportes, que ven que el temporal también tuvo un duro golpe.

“El temporal genera graves consecuencias en la infraestructura deportiva del recinto ñuñoíno. Las instalaciones dedicadas al deporte paralímpico son las más afectadas”, explica el mencionado medio.

Hay que recordar que desde mañana se realizarán los conciertos de la banda BTS en el Estadio Nacional, donde también se han extremado medidas de seguridad en el recinto.

Mira el video: