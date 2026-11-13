“Colombia se está renovando y Chile es de respeto”: periodista cafetero augura partido cerrado

La selección chilena jugará ante Colombia, elenco que está renovando su plantel tras haber disputado la Copa del Mundo.

La selección chilena jugará a las 21 horas ante Colombia, partido amistoso que servirá para medir el nivel de la Roja ante uno de los buenos cuadros sudamericanos del momento.

El periodista colombiano Andrés Marocco, quien trabaja en ESPN, asegura que en su país hay calma por lo que puede pasar en este compromiso.

“La expectativa normal ante un rival de toda la vida que puede que no esté pasando por un gran momento, pero que históricamente incluso tiene mejores números que nosotros, entonces siempre jugar contra Chile es importante”, señala en diálogo con Redgol.

Agrega que el cuadro local está en un proceso de adaptación. “Colombia tiene nueve convocados diferentes a los de la etapa mundialista, entonces es un equipo que se está renovando y hay que tener paciencia para que poco a poco vaya tomando forma”, destaca.

La selección de Colombia vive una etapa de transición

Chile es un rival “de respeto” para Colombia

Marocco sabe que la Roja está lejos de su época dorada, pero manifiesta que no se puede mirar en menos al equipo que dirige Nicolás Córdova.

“A pesar de las dudas que tienen ustedes y que les ha costado la renovación y que todavía no definen un técnico en propiedad, Chile siempre será un rival de respeto”, aclara.

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Añade que “siempre Chile ha hecho muy buenas presentaciones e incluso históricamente tienen mejores números que nosotros, tanto en Copa América como en los mundiales, entonces a Chile nunca se le puede mirar por encima del hombro”.

Finalmente señala que habrá buen ambiente en Cali. “La selección Colombia es muy importante para el país futbolero. Nosotros aquí siempre estamos pendientes de la selección Colombia y vamos a estar seguramente muy pendientes de cuál será su funcionamiento, sobre todo para ir armando el equipo que se necesita para enfrentar la próxima eliminatoria y la Copa América, a la que se quiere otra vez llegar a la final”, cerró.