El delantero de Crystal Palace tuvo un opaco cometido en la derrota del equipo nacional ante Colombia en Cali.

Uno de los jugadores apuntados a liderar a la selección chilena en el proceso para el Mundial 2030 es Darío Osorio, quien volvió a decepcionar con la camiseta nacional.

El delantero de Crystal Palace tuvo otro partido malo con la camiseta de la Roja, puesto que no pudo ser un factor ofensivo en la derrota por 1-0 ante Colombia en Cali.

El zurdo alcanzó a estar 80 minutos en la cancha del estadio Pascual Guerrero, porque en el tramo final fue reemplazado por Agustín Arce, debido a su bajo nivel ante los colombianos.

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César Vaccia critica el rendimiento de Darío Osorio en la Roja

El rendimiento de Darío Osorio en la selección chilena fue analizado por el ex DT de la Roja César Vaccia, quien en diálogo con RedGol criticó el nivel del formado en Universidad de Chile.

“En un partido anterior apareció, y pensamos: ‘qué bueno que apareció Osorio, ya se consolidó’. Pero viene el otro partido y, lamentablemente, no marca diferencia ni es protagonista. La verdad es que no sé en qué posición juega“, dijo el entrenador sobre el zurdo.

“Su rendimiento es muy bajo, considerando que uno piensa que es de los jugadores de recambio que tiene que marcar la diferencia. Está lejos de ser un jugador consolidado, lamentablemente”, agregó Vaccia.

La Roja perdió ante Colombia en Cali. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Por último, César Vaccia lamenta que Darío Osorio no puede consolidarse en la selección chilena, a pesar de la continuidad que ha tenido en los últimos años con la camiseta nacional.

“Lo que pasa es que él no es un tipo exuberante ni con gran personalidad. No importa que no hable, pero que hable dentro de la cancha, me refiero jugando: haciendo buenos pases, conduciendo, rematando al arco, contagiando; pero tampoco tiene eso. Es una lástima, porque es de los jugadores que uno pensaba que iban a enfrentar la próxima eliminatoria ya consolidados, y la verdad es que está muy lejos del nivel que todos esperábamos”, cerró el estratega.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile ante Colombia en el estadio Nacional?

El segundo amistoso de la selección chilena ante su similar de Colombia se realizará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.