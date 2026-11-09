La pésima campaña de las Águilas en la Premier League, provocó que el cuadro londinense decida sacar de su cargo al "anti-chileno" técnico francés.

La última derrota ante Liverpool por 1-3, con el delantero chileno Darío Osorio en cancha durante los últimos 30 minutos, fue la gota que colmó el vaso de los hinchas y la dirigencia del Crystal Palace con su entrenador francés Pierre Sage.

El caer hasta el último puesto de la Premier League con apenas siete puntos fue suficiente para que, según dan a conocer The Athletic y el periodista italiano Fabrizio Romano, la institución tome la decisión en este receso por fecha FIFA de despedir al técnico.

De hecho, el Palace ya comenzó a buscar nombres para reemplazar a Sage en el banco, que desaprovechó el potencial y la millonaria inversión que hizo el club en Osorio. Uno de ellos ya rechazó el ofrecimiento como fue Eddie Howe, ex DT del Newcastle United.

Así las cosas, son otras dos las alternativas que maneja la dirigencia para sustituir al francés, como son Thomas Frank, con pasos por Brentford y Tottenham Hotspur, además de Sean Dyche, ex técnico de Everton o Nottingham Forest, especialista en salvar a equipos del descenso.

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Osorio se queda sin técnico en Crystal Palace

Esta inevitable salida del técnico francés quedará marcada por la forma en que no quiso utilizar al ex Universidad de Chile como titular, prefiriendo en su lugar nombres cuestionables como el inglés Dwight McNeil o el seleccionado japonés Daichi Kamada.

De todas formas, Darío Osorio se las arregla para ser un aporte en Crystal Palace, donde ya disputó cuatro duelos de Premier League, dos de Carabao Cup y tres de Europa League, con un total de 255 minutos en cancha, donde ya realizó una asistencia.

Por ahora, el delantero se concentrará en los próximos amistosos de la Selección Chilena, para luego volver a la disciplina de las Águilas con miras a su próximo encuentro, el sábado 21 de noviembre, cuando visiten al Coventry City desde las 12:00 horas.

ver también La avivada de Darío Osorio ante Liverpool: Ganó penal para el descuento del Crystal Palace

En síntesis