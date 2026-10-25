El delantero chileno estuvo en cancha durante 35 minutos y fue lo más destacado de su equipo en la derrota que los deja a un punto de caer a la zona roja.

Por primera vez desde su llegada a la Premier League, el delantero chileno Darío Osorio recibió una importante cantidad de minutos en cancha para mostrar por qué llegó al Crystal Palace, aunque el momento de su equipo es para el olvido.

El equipo que dirige el francés Pierre Sage sumó su segunda derrota consecutiva, su quinta en la temporada y la tercera como local, tras caer por 2-0 ante Newcastle United por la jornada 8 del fútbol inglés.

Las Urracas aprovecharon que el Crystal Palace entró dormido al segundo tiempo para liquidar el pleito con los goles de William Osula (47′) y Harvey Barnes (58′). Fue tras estos mazazos que Darío Osorio hizo su ingreso en Selhurst Park.

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Crystal Palace utiliza a Osorio en dura derrota

El oriundo de Hijuelas entró a la cancha en el minuto 62, en reemplazo de Dwight McNeil, y apenas ingresó salió con todo a demostrar por qué merece tener más consideración en el equipo, juntándose en ofensiva con Yeremy Pino y empujando a sus compañeros en busca del descuento.

En los pies de Osorio apareció la opción más clara para el descuento de Crystal Palace. En el minuto 73, se despachó con un potente zurdazo que se metía en el arco rival. Sin embargo, encontró la notable contención del checo Lukáš Horníček, que evitó su bautismo de gol en la Premier.

A pesar de que el chileno destacó muy fuerte en los minutos que estuvo en cancha, no fue suficiente para que las Águilas se recuperaran. De esta forma, caen hasta la 17° posición con seis puntos, junto con el Manchester United, a uno de caer a zona de descenso.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del chileno?

Darío Osorio tendrá una gran oportunidad para sumar minutos, e incluso ser titular, este miércoles 28 de octubre desde las 16:45 horas de Chile, cuando por la cuarta ronda de la Carabao Cup, el Crystal Palace visite al Fulham en Craven Cottage.