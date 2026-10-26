La Segunda Sala del ente jurídico del fútbol chileno declaró inadmisible apelación de Rangers, San Felipe y Santa Cruz, mas está pendiente el recurso interpuesto por la ANFP.

Si bien este martes 27 de octubre deberá resolverse el “escritoriazo” que mantiene en vilo la definición de la Primera B, durante esta jornada el Tribunal de Disciplina de la ANFP se resolvió uno de los episodios que marcaba la pelea por no descender.

La Segunda Sala del ente jurídico del fútbol chileno dictaminó rechazar el recurso de apelación que presentaron Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, justo los equipos que luchan por la permanencia, que buscaban la desafiliación de San Marcos de Arica.

Esto, a raíz de la presentación de presunta documentación falsa o adulterada por parte del cuadro nortino, que de acuerdo al Tribunal no fue tal, por lo que sólo sancionó al club con el pago de 500 Unidades de Fomento por “irregularidades en la entrega de antecedentes financieros”.

Según la entidad, los tres equipos que pelean por no caer a Segunda División “participaron como terceros coadyuvantes, condición que les impide continuar una apelación de manera independiente”, en una decisión que se tomó por la unanimidad de sus miembros.

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Tribunal resuelve un capítulo del “escritoriazo”

De todas formas, San Marcos de Arica no puede cantar victoria, pues este martes se resolverá la segunda denuncia que presentó el directorio de la ANFP en su contra por “presuntas irregularidades en sus declaraciones financieras de 2024 y 2025”.

Desde la mesa que preside Pablo Milad exigieron al Tribunal de Disciplina sanciones en contra de esta institución, la cual incluye su desafiliación. Esto mantiene en vilo la clasificación a la Liguilla que el equipo de Iván Sandrock ganó en cancha.

A todo lo anterior, se suma que la Comisión Disciplinaria deberá resolver la otra denuncia, esta vez en contra de Deportes Puerto Montt, también por irregularidades financieras y donde también se busca su desafiliación. Las próximas horas serán claves.

En síntesis