Si bien la ANFP no moverá los puestos hasta completar todas las instancias, la resta de puntos a San Marcos deja a Cobreloa a un paso de Primera.

Un verdadero terremoto se concretó en la Primera B, luego de que el Tribunal de Disciplina determinó la desafiliación de San Marcos de Arica, lo que también hará mover toda la tabla de posiciones.

Si bien la ANFP no puede mover las ubicaciones hasta que se completen todas las instancias, donde van a ir a la Segunda Sala y hasta el TAS, esto tiene importantes implicancias en el final del torneo, porque deja en bandeja el título y ascenso de Cobreloa.

Algo que traerá polémica durante los próximos días y que deja en llamas la última fecha del fútbol del ascenso, con un escándalo fuera de la cancha para definir los cupos, con un San Luis como damnificado.

El San Luis de Chupete incluso podría terminar tercero para la liguilla. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Cobreloa quedaría con la primera chance de subir y ser campeón

Si bien todo dependerá de otras instancias a las que asistirá San Marcos de Arica, de quedar todo como decretó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, Cobreloa queda a un punto de ser campeón y el ascenso, en su duelo ante Puerto Montt, al tener 57 unidades y con opción de seguir sumando en casa.

Por otro lado, a San Luis ya se le sumarían los puntos de la resta de San Marcos, quien justo era el rival de la última fecha, por lo que no podrá seguir aumentando unidades y se quedaría solo en 57.

Por su parte, Santiago Wanderers de ganar el fin de semana podría alcanzar y superar por diferencia de goles a San Luis, lo que daría el paso a las semifinales de la liguilla, donde el gran damnificado seria el equipo de Chupete Suazo.

En la parte baja también hay movimientos, porque el último lugar quedaría para San Marcos, lo que hace respirar a Rangers, Santa Cruz y Unión San Felipe.

Tal como se dijo, este es el inicio de una nueva polémica en el fútbol chileno, porque la Segunda Sala puede dejar en nada estos movimientos, incluso el TAS, en una definición que promete varios capítulos de una teleserie.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones?