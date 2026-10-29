Elenco que por ahora está borrado del fútbol chileno sumó otro dolor de cabeza tras el último duelo de Primera B. Este martes debe defenderse ante el Tribunal de Disicplina de la ANFP.

San Marcos de Arica vive una pesadilla en el fútbol chileno. El equipo acaba de ser notificado de su desafiliación por irregularidades financieras y ahora se defenderá en tribunales para apelar. Sin embargo, otro mazazo llegó en las últimas horas.

Es que tras el triunfo 2-1 ante Deportes Temuco, por la Primera B, el Tribunal de Disciplina avisó que el equipo incurrió en una falta previo al duelo. Aludiendo a una “alineación tardía”. Benjamín Saravia, juez del encuentro en el Germán Becker, acusó en su informe al club.

“Si bien inscribe correctamente a sus jugadores y cuerpo técnico, no verifica alineaciones en sistema Comet en el tiempo que indican las bases. La alineación debe ser verificada desde Ligas Profesionales, lo cual ocurre 50 minutos antes del inicio del partido, infringiendo el artículo 30° de las bases del torneo”, detalló el réferi.

Así se le viene la mano a San Marcos de Arica

Aludiendo al artículo 30° de las bases de la Primera B, San Marcos de Arica fue acusado ahora por las obligaciones de los clubes antes del inicio de los partidos. En el informe arbitral del triunfo ante Deportes Temuco se detalla un nuevo castigo que podría recibir el club.

Foto: San Marcos de Arica Oficial.

“Desde ocho horas previas al inicio de cada partido y hasta al menos ochenta minutos antes del inicio de cada encuentro, los equipos deberán cargar y verificar en el sistema COMET sus alineaciones, de los hasta los 18 jugadores y 8 integrantes del Cuerpo Técnico que podrán participar en el partido”, dice el reglamento.

Por eso, el equipo que por ahora está desafiliado, arriesga una sanción económica de 25 UF, equivalente a cerca de un millón de pesos. Sin embargo, en caso de ser reinciddente, podría ser una multa de 50 UF.

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El elenco de Iván Sandrock deberá ahora defenderse en audiencia telématica a contar del próximo martes. Ahí iniciará la primera de su larga defensa ante los Tribunales de la ANFP.