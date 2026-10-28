Desde el plantel ariqueño reaccionaron a la decisión de la ANFP de suspender la fecha 30 de este fin de semana de Primera B.

Un verdadero circo se armó en la Primera B luego del fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, donde se decretó la desafiliación de San Marcos de Arica. Con esto, el torneo 2026 sufrió un verdadero terremoto a falta de solo una jornada para el cierre de su fase regular.

Y es que la ANFP tras conocer este veredicto decidió suspender la fecha 30 del torneo, dejando sin definición esta temporada justo cuando había que definir un campeón, los clasificados a la liguilla e incluso el descenso a la Segunda División Profesional.

En San Marcos no han ocultado su molestia tras este durísimo golpe recibido, sobre todo porque llegó luego de haberse ganado en cancha la opción de jugar por el segundo ascenso y a días de un partido clave ante San Luis de Quillota.

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San Marcos tilda de “ridícula” la suspensión de la fecha 30 en la Primera B

Así lo dejó en claro Fernando Zapata, coordinador y vocero de San Marcos, quien en charla con RedGol afirmó que “la situación es complicada porque el veredicto de la ANFP es bastante duro contra el club. Sin embargo, como no conocemos los fundamentos ni las razones por las que se tomó esa decisión, no es mucho lo que puedo aportar hasta el día viernes”.

San Marcos de Arica apelará a la Segunda Sala del Tribunal tras ser desafiliado en la Primera B. | Foto: Photosport.

“Los jugadores están bastante cabizbajos, y peor aún con la ridiculez que acaban de notificar de suspender la fecha. Por supuesto que nosotros jugábamos sí o sí. A nosotros no nos han quitado puntos y todavía estamos clasificados a la liguilla”, agregó.

Para cerrar, Zapata aseguró que “el veredicto no es la sentencia final, por lo que aún estamos en competencia. Esto se tiene que pelear, pero primero necesitamos la notificación formal de la ANFP para poder actuar”.

Cabe recordar que con esta desafiliación de San Marccos clubes como Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz respiran un poco más tranquilos, ya que se estarían salvando del descenso a la Segunda División Profesional.

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En síntesis