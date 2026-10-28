Iván Sandrock conversó con Redgol tras el golpe del Tribunal de Disciplina, donde revela el golpe al plantel y que quedaron de brazos cruzados.

El plantel de San Marcos de Arica vive una verdadera pesadilla, luego de la desafiliación de parte del Tribunal de Disciplina, que es un verdadero terremoto en la Primera B.

Por lo mismo, fue el técnico Iván Sandrock quien conversó con Redgol, donde abre las puertas del camarín para explicar cómo quedaron sus jugadores tras la lamentable noticia y la incertidumbre de lo que viene en las próximas horas.

“Es que eso es lo que genera la mayor complicación, si no hay certeza de nada, se desajusta emocionalmente un plantel. Lo que nosotros vivimos anoche y vamos a vivir hoy en el día, te saca para el partido, es una desventaja deportiva grande”, explica.

Iván Sandrock está golpeado con sus compañeros de San Marcos. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Sandrock: “La resolución llega un día antes del partido ante San Luis”

Iván Sandrock está golpeado junto a sus jugadores, donde entienden que deben jugar el fin de semana ante San Luis, pero en un contexto que ya los tiene confundidos: “Todo este periodo ha sido así, no sólo por esto, lo que nos ha pasado. No es fácil”.

“Hoy día nos vamos a reunir a conversar y de esa charla tenemos que ver las cosas más positivas de esto para enfrentar lo que queda de semana, nosotros atender todas las situaciones que corresponde. Hay un tema de por medio de las cosas de cada uno, cómo termina esto; Todo el cuerpo técnico, la parte fútbol joven, es muy complicado”, comenta a Redgol.

Por lo mismo, explica que no tienen un panorama de lo que viene ahora en adelante: “No se sabe qué hacer, no hay claridad, está todo muy en el aire, hay una desafiliación que se puede apelar, pero el día viernes, justo un día antes del partido, llega la resolución”.

“No tengo mucha claridad del tema bien cómo procese y, en lo personal, lo único que tengo que hacer es afirmarme de la campaña que hicimos, con todos los problemas que se agudizaron el segundo semestre, pudimos clasificar en la cancha y espero que eso tenga valor”.