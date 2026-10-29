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Tierno saludo de Jordhy Thompson a su señora luego de sus faltas: “Llena mi vida de amor”

El jugador del Orenburg demostró estar arrepentido de los sucesos ocurridos en el pasado y le jura amor eterno a su pareja.

Por Felipe Escobillana

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Jordhy Thompson demostró su amor en el cumpleaños de su señora
© InstagramJordhy Thompson demostró su amor en el cumpleaños de su señora

A sus 22 años, Jordhy Thompson ha vivido un torbellino de emociones en su vida sentimental junto a su esposa Camila Sepúlveda.

Cuando jugaba en Colo Colo fue denunciado por violencia intrafamiliar, situación que lograron superar. Se casaron, fueron padres y se fueron a vivir juntos a Rusia, luego de que lo fichara el Orenburg.

Parecía estar todo tranquilo para el futbolista, hasta que a mitad de año otra vez aparecieron los problemas luego de que fuera acusado de infidelidad.

Otro episodio que lograron superar y siguen juntos. Por eso Thompson le jura amor y lo demostró en sus redes sociales, con fotos familiares y un lindo discurso.

Jordhy Thompson junto a su esposa Camila Sepúlveda

Jordhy Thompson junto a su esposa Camila Sepúlveda

El mensaje de Jordhy a su señora

En el día del cumpleaños de su querida esposa, Jordhy abrió su corazón para señalar que ahora sí valora la familia que están construyendo.

“Hoy es un día muy especial porque nació la mujer que llena mi vida de amor, alegría y felicidad. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi vida contigo, te amo amor mío”, señala en el posteo.

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Luego indica que “eres mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga y una de las bendiciones más hermosas que Dios me ha regalado”.

“Deseo que Dios te bendiga siempre, que te conceda mucha salud, felicidad y que todos los sueños de tu corazón se hagan realidad”, termina el mensaje lleno de pasión.

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