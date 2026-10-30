Pronósticos Barcelona vs Alavés: los Culés necesitan la victoria en el Camp Nou

Descubre los mejores pronósticos de FC Barcelona vs Alavés, por la fecha 11 de LaLiga. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Los pronósticos de Barcelona vs Alavés anticipan un duelo lleno de emociones. El cuadro culé busca redimirse en casa tras su reciente tropiezo en el clásico español.

Este partido válido por la fecha 11 de LaLiga se disputará el sábado 31 de octubre a las 17:00 horas (hora de Chile) en el Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick necesitan sumar de a tres para mantener el liderato intacto.

Nuestros picks Pronósticos: Barcelona vs Alavés Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Barcelona El Barcelona ha ganado 23 de sus últimos 24 partidos en casa y mantiene un promedio goleador elevado. Tras perder su invicto, buscará reaccionar ante el Alavés y aprovechar la localía para sumar los tres puntos. 1xbet 1.05 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: Si El Barcelona solo mantuvo su arco en cero en uno de sus últimos nueve encuentros, mientras que el Alavés marcó en nueve de sus diez visitas ligueras recientes. Estas tendencias respaldan la posibilidad de que ambos conviertan. 1xbet 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Barcelona vs Alavés

Barcelona ha ganado 23 de sus últimos 24 partidos como local en LaLiga .

ha ganado 23 de sus últimos 24 partidos como local en . El cuadro culé promedia 4 goles por encuentro en la actual temporada liguera.

Alavés acumula seis partidos sin conocer la victoria, sumando cuatro derrotas en ese lapso.

acumula seis partidos sin conocer la victoria, sumando cuatro derrotas en ese lapso. Ambos equipos han marcado en ocho de los últimos nueve duelos competitivos del Barcelona.

Cuotas 1X2 Cuotas: Barcelona vs Alavés Cuotas ofrecidas por 1xBet Barcelona 1.05 1xBet Empate 10.00 1xBet Alavés 15.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Barcelona vs Alavés

Barcelona llega herido tras caer 2-1 ante el Real Madrid, perdiendo su invicto liguero. Pese al golpe, los pupilos de Hansi Flick mantienen un poderío ofensivo letal, liderado por el brasileño Raphinha, y buscarán hacer valer su localía donde son prácticamente imbatibles.

Por su parte, el Alavés atraviesa una crisis de resultados tras un buen inicio de torneo, acumulando seis fechas sin ganar. Empataron 1-1 ante Málaga recientemente y han caído al séptimo lugar de la tabla, pero su capacidad para anotar como visitantes sugiere que no se esconderán en Cataluña.

Nuestra apuesta segura: Barcelona gana

Aunque la cuota es baja, ir en contra del cuadro blaugrana en el Camp Nou es casi imposible. Han ganado 23 de sus últimos 24 partidos en casa y promedian casi cuatro goles a favor. Tras perder el invicto, saldrán con todo para asegurar los puntos.

Es una opción ideal para combinar en tus apuestas. La abrumadora superioridad táctica y el hambre de revancha garantizan un dominio absoluto de los locales desde el primer minuto.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.05 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El estilo ultra ofensivo de Flick deja muchos espacios atrás, provocando que el Barcelona solo tenga un arco en cero en sus últimos nueve duelos. El Alavés ha marcado en nueve de sus últimas 10 visitas ligueras, aprovechando muy bien los contragolpes.

Esta cuota ofrece un excelente retorno considerando las fragilidades defensivas locales y las múltiples bajas por lesión en la zaga culé. Es una oportunidad de valor que no se debe dejar pasar.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 2.25 en 1xbet

Conocer cómo apostar en LaLiga resulta clave para administrar tu presupuesto y sacar partido de las promociones que ofrecen las casas de apuestas. En esta guía, te mostraremos los principales mercados, cómo funcionan las cuotas y qué ofertas ponen a disposición las operadoras en Chile.

Alineaciones probables en Barcelona vs Alavés

Barcelona: García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha.

Alavés: Sivera, Novoa, Tenaglia, Koski, Enríquez, Pérez, Blanco, Ibáñez, Suárez, Boyé, Martínez.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Barcelona vs Alavés

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Barcelona vs Alavés? El claro favorito es el Barcelona, respaldado por su impresionante racha de 23 victorias en sus últimos 24 partidos como local.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se jugará en el Camp Nou a las 17:00 horas (hora de Chile) y contará con transmisión por las señales deportivas habituales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La mejor opción de valor es apostar a que ambos equipos anotan a cuota 2.25, aprovechando las debilidades defensivas del cuadro local.

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