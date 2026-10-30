Pronósticos Barcelona vs Alavés: los Culés necesitan la victoria en el Camp Nou

Los pronósticos de Barcelona vs Alavés anticipan un duelo lleno de emociones. El cuadro culé busca redimirse en casa tras su reciente tropiezo en el clásico español.
Este partido válido por la fecha 11 de LaLiga se disputará el sábado 31 de octubre a las 17:00 horas (hora de Chile) en el Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick necesitan sumar de a tres para mantener el liderato intacto.
Pronósticos: Barcelona vs Alavés
Puntos clave para el partido de Barcelona vs Alavés
- Barcelona ha ganado 23 de sus últimos 24 partidos como local en LaLiga.
- El cuadro culé promedia 4 goles por encuentro en la actual temporada liguera.
- Alavés acumula seis partidos sin conocer la victoria, sumando cuatro derrotas en ese lapso.
- Ambos equipos han marcado en ocho de los últimos nueve duelos competitivos del Barcelona.
Cuotas: Barcelona vs Alavés
Análisis y estado de forma: Barcelona vs Alavés
Barcelona llega herido tras caer 2-1 ante el Real Madrid, perdiendo su invicto liguero. Pese al golpe, los pupilos de Hansi Flick mantienen un poderío ofensivo letal, liderado por el brasileño Raphinha, y buscarán hacer valer su localía donde son prácticamente imbatibles.
Por su parte, el Alavés atraviesa una crisis de resultados tras un buen inicio de torneo, acumulando seis fechas sin ganar. Empataron 1-1 ante Málaga recientemente y han caído al séptimo lugar de la tabla, pero su capacidad para anotar como visitantes sugiere que no se esconderán en Cataluña.
Nuestra apuesta segura: Barcelona gana
Aunque la cuota es baja, ir en contra del cuadro blaugrana en el Camp Nou es casi imposible. Han ganado 23 de sus últimos 24 partidos en casa y promedian casi cuatro goles a favor. Tras perder el invicto, saldrán con todo para asegurar los puntos.
Es una opción ideal para combinar en tus apuestas. La abrumadora superioridad táctica y el hambre de revancha garantizan un dominio absoluto de los locales desde el primer minuto.
Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.05 en 1xbet
Apuesta de valor: Ambos equipos anotan
El estilo ultra ofensivo de Flick deja muchos espacios atrás, provocando que el Barcelona solo tenga un arco en cero en sus últimos nueve duelos. El Alavés ha marcado en nueve de sus últimas 10 visitas ligueras, aprovechando muy bien los contragolpes.
Esta cuota ofrece un excelente retorno considerando las fragilidades defensivas locales y las múltiples bajas por lesión en la zaga culé. Es una oportunidad de valor que no se debe dejar pasar.
Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 2.25 en 1xbet
Conocer cómo apostar en LaLiga resulta clave para administrar tu presupuesto y sacar partido de las promociones que ofrecen las casas de apuestas. En esta guía, te mostraremos los principales mercados, cómo funcionan las cuotas y qué ofertas ponen a disposición las operadoras en Chile.
Alineaciones probables en Barcelona vs Alavés
- Barcelona: García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha.
- Alavés: Sivera, Novoa, Tenaglia, Koski, Enríquez, Pérez, Blanco, Ibáñez, Suárez, Boyé, Martínez.
Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Barcelona vs Alavés
¿Quién es el favorito en el pronóstico de Barcelona vs Alavés? El claro favorito es el Barcelona, respaldado por su impresionante racha de 23 victorias en sus últimos 24 partidos como local.
¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se jugará en el Camp Nou a las 17:00 horas (hora de Chile) y contará con transmisión por las señales deportivas habituales.
¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La mejor opción de valor es apostar a que ambos equipos anotan a cuota 2.25, aprovechando las debilidades defensivas del cuadro local.
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