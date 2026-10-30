Pronósticos Chelsea vs Manchester United: los Blues quieren profundizar la crisis de los Red Devils

Descubre los mejores pronósticos de Chelsea vs Manchester United por la Premier League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido del sábado 31 de octubre.

Los pronósticos de Chelsea vs Manchester United anticipan un duelo vibrante por la novena fecha de la Premier League.

Este sábado 31 de octubre, Stamford Bridge recibe a dos gigantes necesitados. El pitazo inicial será a las 09:30 horas (hora de Chile), un escenario ideal para apostar en la liga inglesa.

Nuestros picks Pronósticos: Chelsea vs Manchester United Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: CHELSEA Chelsea buscará aprovechar su capacidad ofensiva ante un Manchester United que acumula ocho partidos sin ganar. Además, las dificultades defensivas de los visitantes respaldan la opción de un triunfo local. 1xbet 1.80 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: COLE PALMER Ante la ausencia de João Pedro, Cole Palmer podría asumir un papel protagonista en ataque. Su descanso y el triplete que marcó ante el United en 2023/24, sumados a su responsabilidad en los penales, respaldan esta apuesta. 1xbet 2.30 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Chelsea vs Manchester United

Chelsea promedia 2.5 goles por partido oficial bajo el mando de Xabi Alonso .

promedia 2.5 goles por partido oficial bajo el mando de . Manchester United acumula ocho partidos sin ganar, mostrando graves falencias.

acumula ocho partidos sin ganar, mostrando graves falencias. Los Diablos Rojos generan apenas 1.08 goles esperados (xG) por encuentro.

Cuotas 1X2 Cuotas: Chelsea vs Manchester United Cuotas ofrecidas por 1xBet Chelsea 1.80 1xBet Empate 4.20 1xBet Manchester United 4.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Chelsea vs Manchester United

Los Blues llegan heridos tras caer ante Tottenham y ser eliminados de la EFL Cup por Liverpool, pero en casa mantienen una ofensiva letal, sumando 11 goles en cuatro jornadas. Marchan quintos en la tabla y buscan aprovechar su localía para acercarse rápidamente a la cima.

La visita vive una crisis absoluta. Tras ser goleados por Bournemouth, suman apenas siete puntos en ocho fechas. Las tensiones internas y la falta de solidez defensiva tienen al equipo al borde de la temida zona de descenso.

Nuestra apuesta segura: Victoria del equipo local

El triunfo local es la opción más sólida en las apuestas de Chelsea vs Manchester United. El elenco azul ostenta un ataque demoledor ante un rival que suma ocho juegos sin conocer la victoria.

La pésima racha defensiva visitante otorga un excelente valor a esta cuota, justificando plenamente el favoritismo del dueño de casa para quedarse con los tres puntos.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Chelsea – 1.80 en 1xbet

Apuesta de valor: Palmer, el goleador del partido

Ante la baja de João Pedro, Cole Palmer asume el ataque. El volante llega descansado y ya anotó un triplete al United en la temporada 2023/24.

Ser el pateador oficial de penales incrementa sus opciones, brindando una gran oportunidad de rentabilidad para quienes buscan cuotas más altas en los pronósticos deportivos.

Apuesta 2 | Anotará un gol en cualquier momento: Cole Palmer – 2.30 en 1xbet

Alineaciones probables en Chelsea vs Manchester United

Chelsea: Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill, Pedro Neto, Caicedo, Henderson, Hato, Palmer, Quenda, Rogers.

Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Heaven, Baleba, Andrey Santos, Amad Diallo, Tielemans, Mount, Mbeumo.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Chelsea vs Manchester United

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Chelsea vs Manchester United?

Chelsea es el claro favorito debido a su gran poderío ofensivo y la profunda crisis del equipo visitante.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se jugará en Stamford Bridge a las 09:30 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

El gol de Cole Palmer ofrece una atractiva cuota de 2.30, siendo la mejor opción de valor.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.