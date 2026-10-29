El ícono de los albos reveló una información que le llegó de alguien que "lo conoce" y tiene estricta relación con Fernando Felicevich. Hasta el Tano Ortiz salió al baile con este dato que tenía Barti.

Quedó clarísimo que Arturo Vidal está molesto por su incierto futuro en Colo Colo, pues es uno de los jugadores que termina su contrato a fines de 2026. Y luego del empate contra Palestino, el Rey evidenció que la situación lo tiene complicado.

Aunque evitó decir muchas palabras, de todas maneras lanzó una frase muy elocuente. “Si dijera lo que pienso…”, tiró Vidal en la zona mixta del estadio Santa Laura. El capitán de los albos tiene 39 años y ya manifestó que se ve en plenas condiciones para jugar una o dos temporadas más.

Pero todavía es una incógnita si en la siguiente campaña estará en el Cacique. En ese contexto, Marcelo Barticciotto contó un dato que deja de manifiesto cuál es la pretensión que tiene Vidal. “Me contaron, y a la persona que me contó le creo porque lo conoce”, introdujo el ídolo de los albos.

Arturo Vidal lucha un balón contra Ronnie Fernández en el 1-1 que Palestino firmó ante Colo Colo. (Felipe ZancaPhotosport).

“Arturo Vidal le dijo a su representante que no le busque clubes para el año que viene porque se quiere quedar en Colo Colo. No quiere hablar de nada de dónde irá a jugar o salen algunos rumores”, lanzó Barti en el panel de Cooperativa Deportes.

Vale decir, según la información del icónico “7” colocolino, Fernando Felicevich tiene la instrucción literal de no mover ni una ficha para encontrarle un nuevo destino al King. Aunque en Blanco y Negro hayan definido que recién al cabo de esta campaña comenzarán esas charlas de posible renovación.

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Barti cuenta que Vidal condicionó todo su futuro a seguir en Colo Colo

Marcelo Barticciotto afirmó que Arturo Vidal quiere exclusivamente que su futuro continúe ligado a Colo Colo. “El representante tiene que empezar a buscar alternativas si no le renuevan, como el del Tano Ortiz”, aseguró el icónico jugador campeón de América, quien también ganó un título como DT en los albos.

Fernando Ortiz salió al baile en lo que contó Barticciotto sobre el Rey. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tiene razón. Se refiere a las constantes ocasiones en que el nombre de Fernando Ortiz ha sonado con fuerza en México. Particularmente en Tigres, donde el otrora defensor central tuvo un paso en su época como futbolista. Pero Barti sostiene que eso con Vidal no ocurrirá.

“Le dijo que no busque nada porque quiere seguir en Colo Colo. Y le creo a la persona que me lo dijo”, sentenció Barticciotto, siempre en el panel de Cooperativa Deportes. A pesar de la molestia que dio a entender, el Rey tiene paciencia para resolver un tema inquietante. El tiempo dirá…

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