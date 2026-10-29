El entrenador de los albos reconoció que no llegan con un buen nivel al partido de este viernes ante los penquistas.

Se le está acabando la línea de crédito a Colo Colo y este viernes tiene un partido fundamental ante Universidad de Concepción, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Los albos ya no tienen 16 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile en la lucha por el título, ya que esa brecha se acortó a 7 y saben que no pueden dejar escapar más unidades.

En la previa al partido ante Universidad de Concepción habló el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quien reconoció que están obligados a ganarle al Campanil en Macul.

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Tano Ortiz y la presión de Colo Colo ante la U de Conce

Al Tano le preguntaron por la “presión” que tiene su equipo ante el duelo con los penquistas, la cual reconoció y fue abierto al señalar que únicamente les sirve la victoria.

“Reitero… ustedes le llaman importante a este partido, pero todos los partidos son importantes. La presión existe en la primera fecha hasta la última fecha, y en cualquier posición que nosotros juguemos, la presión va a estar siempre“, dijo el argentino.

Fernando Ortiz anticipa el partido con la U de Conce. Foto: Diego Martin/Photosport

“Tenemos que volver a la victoria, reconocemos que no estamos haciendo un buen fútbol para volver a ganar, eso es real y estamos consientes todos, particularmente nosotros y los jugadores. Trabajamos para recuperar el nivel que veníamos teniendo, esto es trabajo, esforzarse, entender la situación por la que estamos pasando, pero a la vez somos los mismos jugadores. Es cuestión de confianza”, añadió Ortiz.

Colo Colo arrastra cuatro partidos seguidos sin conocer el triunfo en la Liga de Primera, por ende, el relajo se acabó en Macul.

En síntesis

Fernando Ortiz reconoció la obligación de vencer a Universidad de Concepción este viernes.

reconoció la obligación de vencer a Universidad de Concepción este viernes. Colo Colo redujo su ventaja sobre Universidad de Chile de 16 a 7 puntos .

redujo su ventaja sobre Universidad de Chile de . Cuatro partidos sin ganar acumula el Cacique previo a la fecha 26.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera