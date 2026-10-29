El ex capitán de los albos dio a conocer el nombre del jugador que fue apartado por Claudio Borghi debido a sus salidas nocturnas.

Uno de los tantos capitanes que ha tenido Colo Colo a lo largo de su historia es David Henríquez, quien lideró al plantel albo en la obtención del tetracampeonato entre 2006 y 2007.

El ex defensor central recordó su paso por el Cacique en una distendida conversación con Manuel Neira y Gonzalo Fierro, en el nuevo podcast “Eternos Campeones”, donde el foco fue el cuadro popular.

Henríquez partió hablando de los duros días que vivió durante la quiebra de Colo Colo en 2002, hasta la gran época con Claudio Borghi como entrenador. En el camino reveló varias anécdotas.

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David Henríquez echa al agua a Héctor Mancilla y su breve paso en Colo Colo

Cuando llegaron a la época gloriosa de 2006, entre Neira y Fierro le preguntaron a Henríquez sobre quién era el jugador más fiestero de ese plantel de Colo Colo, y Carita de Bebé no dudó en contar todo.

“El purranquino, (Héctor) Mancilla, fue el único jugador echado de Colo Colo esos años, no jugó la liguilla“, soltó sin chistar Henríquez.

Héctor Mancilla jugando por Toluca. Foto: REUTERS/Henry Romero (MEXICO SPORT SOCCER)

Luego, Fierro agregó que “cuando vino a Colo Colo… no vamos a dejar mal a Mancilla. Los técnicos preguntaban y le dijeron: ‘No, llévatelo’. Se vino a Colo Colo, le dijeron cómo era y a los meses el Bichi Borghi pidió que lo vendieran”.

Henríquez matizó en sus dichos y recordó que Mancilla tuvo un buen nivel en Colo Colo, de hecho, mandó a la banca a Humberto Suazo: “hizo una cantidad de goles impresionante, dejó al Chupete afuera”.

Tras su breve paso por Colo Colo, Héctor Mancilla partió a México, donde se dio el lujo de salir campeón con Toluca, Tigres y Morelia.

En síntesis

David Henríquez capitaneó a Colo Colo durante el tetracampeonato logrado entre 2006 y 2007 .

capitaneó a Colo Colo durante el tetracampeonato logrado entre . Héctor Mancilla fue desvinculado del club por petición expresa del técnico Claudio Borghi .

fue desvinculado del club por petición expresa del técnico . Eternos Campeones es el podcast emitido junto a Manuel Neira y Gonzalo Fierro.

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