Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

David Henríquez olvida los códigos y cuenta el nombre del jugador más fiestero de Colo Colo: “Fue echado”

El ex capitán de los albos dio a conocer el nombre del jugador que fue apartado por Claudio Borghi debido a sus salidas nocturnas.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
David Henríquez recordó a Héctor Mancilla.
© ReutersDavid Henríquez recordó a Héctor Mancilla.

Uno de los tantos capitanes que ha tenido Colo Colo a lo largo de su historia es David Henríquez, quien lideró al plantel albo en la obtención del tetracampeonato entre 2006 y 2007.

El ex defensor central recordó su paso por el Cacique en una distendida conversación con Manuel Neira y Gonzalo Fierro, en el nuevo podcast “Eternos Campeones”, donde el foco fue el cuadro popular.

Henríquez partió hablando de los duros días que vivió durante la quiebra de Colo Colo en 2002, hasta la gran época con Claudio Borghi como entrenador. En el camino reveló varias anécdotas.

Fernando Vergara entierra la ilusión de la U y asegura que Colo Colo será campeón: “No hay milagro”

ver también

Fernando Vergara entierra la ilusión de la U y asegura que Colo Colo será campeón: “No hay milagro”

David Henríquez echa al agua a Héctor Mancilla y su breve paso en Colo Colo

Cuando llegaron a la época gloriosa de 2006, entre Neira y Fierro le preguntaron a Henríquez sobre quién era el jugador más fiestero de ese plantel de Colo Colo, y Carita de Bebé no dudó en contar todo.

El purranquino, (Héctor) Mancilla, fue el único jugador echado de Colo Colo esos años, no jugó la liguilla“, soltó sin chistar Henríquez.

Héctor Mancilla jugando por Toluca. Foto: REUTERS/Henry Romero (MEXICO SPORT SOCCER)

Héctor Mancilla jugando por Toluca. Foto: REUTERS/Henry Romero (MEXICO SPORT SOCCER)

Luego, Fierro agregó que “cuando vino a Colo Colo… no vamos a dejar mal a Mancilla. Los técnicos preguntaban y le dijeron: ‘No, llévatelo’. Se vino a Colo Colo, le dijeron cómo era y a los meses el Bichi Borghi pidió que lo vendieran”.

Henríquez matizó en sus dichos y recordó que Mancilla tuvo un buen nivel en Colo Colo, de hecho, mandó a la banca a Humberto Suazo: “hizo una cantidad de goles impresionante, dejó al Chupete afuera”.

Tras su breve paso por Colo Colo, Héctor Mancilla partió a México, donde se dio el lujo de salir campeón con Toluca, Tigres y Morelia.

En síntesis

  • David Henríquez capitaneó a Colo Colo durante el tetracampeonato logrado entre 2006 y 2007.
  • Héctor Mancilla fue desvinculado del club por petición expresa del técnico Claudio Borghi.
  • Eternos Campeones es el podcast emitido junto a Manuel Neira y Gonzalo Fierro.
Paredes se cuadra con Vidal ante tardanza de Colo Colo por renovarle: “Me parece irrespetuoso”

ver también

Paredes se cuadra con Vidal ante tardanza de Colo Colo por renovarle: “Me parece irrespetuoso”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
PSG va por figura del Betis de Pellegrini con millonario fichaje
Internacional

PSG va por figura del Betis de Pellegrini con millonario fichaje

Fue la clave: el cambio de Gago que impacta en la U
U de Chile

Fue la clave: el cambio de Gago que impacta en la U

El espectacular lujo que regaló Darío Osorio en Crystal Palace
Internacional

El espectacular lujo que regaló Darío Osorio en Crystal Palace

¿Demanda contra Colo Colo? Cepeda toma una decisión definitiva
Colo Colo

¿Demanda contra Colo Colo? Cepeda toma una decisión definitiva

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo