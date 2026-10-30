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Clásico universitario

La frase de Daniel Garnero que sorprende en el clásico: “El favorito es la U”

El deté de Universidad Católica le entregó todo el favoritismo al Romántico Viajero y recalcó que los dirigidos por Gago llegan mejor al partido del domingo.

Por Felipe Pavez Farías

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Garnero lleno de elogios a la U de Gago
© Captura TNT SportsGarnero lleno de elogios a la U de Gago

El clásico universitario 203 es el gran atractivo de la fecha 26° de la Liga de Primera. Universidad Católica recibirá a la U en el Estadio Claro Arena en un duelo que puede marcar un antes y un después para ambos equipos. 

Los azules vienen en racha y sueñan con acortar la distancia con Colo Colo que viene a los tumbos en las últimas fechas. Por su parte, los cruzados quieren cortar la mala racha y volver a meterse en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores. 

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Partido que también puede ser crucial para Daniel Garnero que si no se mete en el torneo más importante del continente, podría hasta dejar su cargo en la UC. 

Por lo mismo sorprendió su reflexión sobre quién llega mejor al clásico. “El favorito es la U que viene ganando todos los partidos y por goleada… ¿O no Fer?”, lanzó fuerte y claro en la conferencia de los capitanes y entrenadores en la previa al duelo del domingo. 

Palabras que para algunos se trata de una estrategia más vieja que el hilo negro para darle la presión al rival. Mientras que otros solo apuntaron a que revela la gran amistad que mantienen ambos entrenadores. Si Garnero fue uno de los primeros que se contactó con Gago luego del pie infarto que sufrió este año. 

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Pero más allá de las bromas, Daniel Garnero confía en su plantel para dar vuelta este mal rendimiento. Por lo mismo recalcó que apunta a quedarse con los tres puntos y así meterse otra vez en la lucha por el Chile 2. 

A nosotros no nos encuentra en nuestro mejor momento, pero puede ser el punto de partida. Para encontrar esa rebeldía deportiva y mejorar. Un resultado bueno en el clásico no solo nos mete en la disputa en el Chile 2 y terminar de la mejor manera el campeonato. Va a ser importante no solo por el clásico”, sentenció. 

Cabe consignar que el clásico 203 se disputará en el Estadio Claro Arena y se modificó su horario ya que ahora se juega a las 12:30 horas el domingo 1 de noviembre. Lo que será transmitido por TNT Sports y HBO Max. 

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