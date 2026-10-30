Tras el encontrón entre el DT y Gary Medel previo al duelo con Audax, post partido hubo otro enfrentamiento de jugadores con el argentino.

No están quietas las aguas en U Católica. El equipo vive un complejo momento dentro y fuera de la cancha, donde información de mala relación de Daniel Garnero con sus jugadores se ha tomado la semana.

“Gary Medel está fuera de las últimas citaciones en los cruzados por discrepancias con Daniel Garnero”, reportó Marco Escobar, de DSports, previo al empate 1-1 ante Audax.

Si bien después Gary Medel apareció en el parte médico con una fractura en el dedo de su mano, un nuevo capítulo de encontrones se vivió en el camarín franjeado. Esta vez, todo previo al duelo vital por el Chile 2 frente a la U.

U Católica suma otra polémica en su camarín

La misma fuente citada desclasificó otro capítulo del round entre el cuerpo técnico liderado por Daniel Garnero y jugadores de U Católica. Todo ocurrió durante un duelo amistoso en la precordillera.

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“Ayer hubo un nuevo conflicto en una charla previa al partido entre la proyección los cruzados y jugadores sin minutos-o pocos- ante Audax. El domingo se juega una nueva versión del Clásico Universitario”, reportó el periodista.

Anteriormente, Manuel de Tezanos reportó que el encontrón entre Gary Medel y Daniel Garnero fue real. Dicha información apunta a que el DT “le dijo a Medel que no juega más mientras él sea entrenador”.

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“Se generó en una práctica. La cuestión adentro está áspera y tensa”, avisó. Ahora resta esperar la nómina cruzada y el equipo titular que pare el argentino con miras al duelo clave por el Chile 2, ante U de Chile.