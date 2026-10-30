Este lateral de 33 años, ganador de ocho títulos en la Franja, detectó una crisis identitaria en los Cruzados a raíz de todo lo ocurrido en la temporada 2026. También tiene clarísimo cuándo empezó el declive.

Este jugador de 33 años conoce perfectamente la identidad de Universidad Católica: se formó en las inferiores del club y además, conquistó ocho títulos en el plantel profesional. Por estos días, se pone a punto tras una seria lesión que sufrió en Deportes Temuco.

Las referencias son para Stefano Magnasco, lateral derecho que disputó 170 partidos con la Franja en el pecho. El carrilero, quien también pasó por el Groningen de Países Bajos, está siempre pendiente al devenir de la UC. Y la campaña 2026 no ha sido la excepción.

En ese contexto, Magnasco visitó el estudio de ESPN, donde abordó el presente del equipo adiestrado por Daniel Garnero, quien afina detalles para disputar el Clásico Universitario. “Me da miedo que se pierda la identidad de Católica”, lanzó el carrilero diestro.

Stefano Magnasco fue capitán de Universidad Católica. (Andrés Piña/Photosport).

“El entrenador que esté o el que llegue tiene que saber que la Católica tiene un semillero de jugadores al que hay que darle fuerza e importancia. Usarlos de vez en cuando, darles un trabajo completo para cuando les toque”, manifestó Magnasco, quien también jugó en Unión Española y Deportes La Serena.

Y abordó un gran problema que tuvo la Franja esta campaña. “Puede pasar que haya 11-12 bajas y deben estar preparados para jugar. Católica siempre ha sido así. El 2011 salimos campeones de la Copa Chile y éramos puros jóvenes”, aseguró el lateral.

Se refiere a la consagración que tuvo el plantel que entonces dirigía Mario Lepe ante Magallanes, cuadro al que vencieron vía lanzamientos penales. “La Copa Chile se usaba mucho para eso, es verdad. Aun así, le daban importancia a los juveniles. Estaba yo, Enzo (Roco). Un montón”, recordó Magnasco. También estaba Cristopher Toselli, Hans Martínez, Felipe Gutiérrez y Juan Pablo Gómez, entre otros.

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Stefano Magnasco detecta una crisis de identidad en la Universidad Católica

Para Stefano Magnasco, el hecho de que no haya muchos juveniles formados en Universidad Católica aptos para jugar en el primer equipo es una especie de crisis de identidad. Y el carrilero derecho tiene clarísimo cuándo empezó el declive en esta campaña.

“Luego de la Libertadores hubo un bajón, no ha logrado encontrarse el equipo. Mucha individualidad, mucho ir con fuerza y voluntad de cada uno, pero no conectan muchos pases”, describió Magnasco, quien ha visto en el Claro Arena varios partidos de los Cruzados.

Stefano Magnasco en acción en un clásico ante Colo Colo frente a la marca de Óscar Opazo. (Javier Torres/Photosport).

E insistió en su punto. “Como equipo el segundo semestre hubo un bajón. Afectó mucho lo de la Copa y no pelear el torneo”, sentenció Magnasco, quien espera por una nueva oportunidad en el fútbol profesional mientras no pierde de vista al equipo del que es hincha fanático.

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