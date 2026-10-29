Los hinchas no aguantaron más los malos resultados y apuntaron contra su plantel.

Si hay un equipo que ha vivido una temporada de altas y bajas, es Universidad Católica. Tuvieron un primer semestre ilusionante, pero ahora sufren en la Liga de Primera. Los hinchas parecen haber perdido la paciencia.

Los dirigidos por Daniel Garnero sumaron otro paso en falso en el fútbol chileno y solo igualaron ante Audax Italiano. Pese a contar otra vez con un gol de Fernando Zampedri, los floridanos llegaron a la igualdad gracias a la “ley del ex” con César Pinares, quien puso el 1-1 definitivo.

El canto de los hinchas de U. Católica

Universidad Católica hizo una muy buen fase de grupos en Copa Libertadores, donde derrotó a Boca Juniors en Buenos Aires, a Cruzeiro en Belo Horizonte y a Barcelona en Guayaquil. Por esta razón, despertaron mucha ilusión entre sus seguidores.

Pese a lo anterior, no se reforzaron a la altura para los octavos de final contra Estudiantes de La Plata y lo pagaron caro, siendo goleados en el Claro Arena y quedando fuera con un marcador global de 4-1. De ahí en más, solo les quedó la Liga de Primera, pero no con mucha fortuna.

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Quedando 5 fechas, Universidad Católica a 12 puntos del líder Colo Colo y a 5 unidades de Universidad de Chile, por lo cual incluso están lejos de quedarse con el Chile 2 a Copa Libertadores. En el empate frente a Audax Italiano, los hinchas parecer haber perdido la paciencia y le dedicaron una fuerte canción a sus futbolistas.

“Jugadores, la concha de su madre, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie”, entonaron a todo pulmón en el Claro Arena. Con esto, parece haberse roto la relación entre los seguidores y el plantel, justo antes de un partido trascendental.

Universidad Católica enfrenta a Universidad de Chile este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, en el Claro Arena. Si no ganan, será muy complicado que se queden con el Chile 2. El ambiente en Las Condes no es el mejor.