El icónico Miguel Ángel Neira conversó con RedGol y dejó clara su preocupación por el rendimiento de la UC últimamente, aunque también confía ciegamente en Fernando Zampedri. "Ese tipo juega solo", lanzó.

Este mundialista con la selección chilena, quien anotó un gol en España 82, fue un referente de la Universidad Católica en la década ochentera y sabe que el Clásico Universitario será fundamental para el equipo que dirige Daniel Garnero. Sobre todo por el momento que vive el plantel estelar.

Se trata de un retirado volante que ganó dos Campeonatos Nacionales con la Franja. En ambos fue muy importante. Las referencias son para Miguel Ángel Neira, quien contestó el llamado de RedGol para analizar cómo viene la mano en el estadio Claro Arena.

“Es la última opción. No queda otra para pelear el segundo lugar”, lanzó Neira, siempre amigo de decir las cosas tal y como le parecen. En ese contexto, entiende que el desempeño de la UC en las últimas semanas no da para ilusionarse demasiado.

Juan Francisco Rossel se lamenta de una ocasión perdida en el Clásico Universitario de la primera rueda. (Andrés Piña/Photosport).

Sobre todo luego del empate a mediados de semana. “Jugó mal de nuevo contra Audax Italiano. Tuvo muy poca claridad, no sé qué le pasa a la Católica. Está complicado”, manifestó Neira en esta conversación que tuvo con Paulo Flores sobre este partido, que sufrió un cambio de horario.

“Se ve complicado, la U viene jugando bien y la Católica, ahí no más. Pero en estos partidos salen a relucir otras cosas. San Carlos va a estar lleno y es la última oportunidad”, dijo también el exjugador de O’Higgins de Rancagua, quien disputó 45 partidos Clase A en la Roja.

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Miguel Ángel Neira se encomienda a Zampedri para que la Católica celebre en el Clásico Universitario

Para Miguel Ángel Neira, la gran esperanza de Católica para salir victoriosa del Clásico Universitario es que existe Fernando Zampedri, autor de 27 goles en la Liga de Primera 2026. “Es algo increíble ese tipo, pelota que le llega la mete dentro del arco. Se sacrifica, marca”, manifestó el ícono ochentero de la Franja.

“Es un crack. Este tipo juega solo”, apuntó Neira sobre el Toro, con mucha distancia el máximo artillero del certamen. De hecho, sus perseguidores más cercanos, si puede decirse así, tienen 14 conquistas: el argentino Javier Correa y Daniel Castro, de Colo Colo y Deportes Limache, respectivamente.

Fernando Zampedri ante el achique de Gabriel Castellón en el Clásico Universitario de la primera rueda. (Andrés Piña/Photosport).

¿Tiene alguna otra esperanza?

Si la U le gana a Católica se tiene que despedir del Chile 2 y pelear por otras copas. La Sudamericana no es lo mismo. Pero yo confío en los jugadores de calidad la muestran en estos partidos. Y la UC tiene varios.

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¿Cuándo se juega el Clásico Universitario entre la Católica y U de Chile?

Universidad Católica recibirá a la U de Chile en el Clásico Universitario este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena a contar de las 17:15 horas.

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