Redgol pudo conocer detalles del nuevo acuerdo del formado en los azules con el club que lo encamina a ser referente.

Universidad de Chile sigue mentalizada en el Clásico Universitario del domingo, donde debe visitar el estadio Claro Arena con la intención de seguir peleando por sus objetivos de la temporada.

Pero fue en la previa del choque que Marcelo Morales entregó una noticia que todos los hinchas azules estaban esperando, en cuento a su renovación: “Creo que sí, jajaja. No, sí ya estamos, está todo firmado, ya se arregló todo, gracias a Dios salió todo bien y estoy en casa”.

Algo donde Redgol pudo obtener más información en detalles, donde aseguran que este acuerdo quedó listo muchos meses antes de lo que ahora se celebra con bombos y platillos.

Marcelo Morales es clave en el proyecto de Gago en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Morales hasta 2028 con renovación automática por un año más en la U

Marcelo Morales se ha transformado en una figura indiscutible del plantel del técnico Fernando Gago en Universidad de Chile, por lo que su continuidad marca un camino para la siguiente temporada.

Según información que pudo conocer Redgol, cuando Morales regresó a Universidad de Chile no estuvo cedido a préstamo, al contrario, ya había un acuerdo y fue recomprado a inicios de la temporada 2026.

En la información en detalle, el formado en los azules firmó un acuerdo hasta la temporada 2028, con la opción de renovar automáticamente hasta 2029 según minutaje.

Una situación que asegura a Morales por la banda de Universidad de Chile, con el objetivo e volver a competir en el extranjero en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 con los azules.