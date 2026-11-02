Luego de renovarle su contrato hasta diciembre del 2029, la escuadra brasileña quiere evitar que desde Medio Oriente lleguen con un camión de plata para firmarlo.

Fue a comienzos de septiembre que el Flamengo comunicó en sus canales oficiales la renovación del contrato del volante chileno Erick Pulgar hasta fines de diciembre del 2029, además de aplicarle un importante aumento en su salario.

De hecho, el conjunto brasileño convirtió al antofagastino en el futbolista nacional mejor pagado en el exterior, con un sueldo anual de US$3.6 millones de dólares, pero aún faltaba un detalle más para impedir que desde Medio Oriente lo vengan a buscar.

Según publica el diario La Tercera, dentro del acuerdo que firmó Pulgar hace exactos dos meses, el Flamengo le puso una cláusula de salida por US$10 millones de la moneda estadounidense, “un 150 por ciento más del antiguo valor estipulado a inicios de 2025”, indica el matutino.

Los números de Pulgar en Flamengo durante 2026

El presente año trajo consigo la consagración del volante chileno en el gigante brasileño, pues fue titular con los dos entrenadores que tuvo el equipo este año, como Filipe Luis y Leonardo Jardim, a pesar del millonario fichaje de Lucas Paquetá en enero.

En cuanto a sus estadísticas, Erick Pulgar sumó hasta el momento entre torneos locales e internacionales 2.980 minutos en 38 encuentros, donde registra tres goles, recibió 12 tarjetas amarillas y una expulsión, en la derrota por 0-3 con RB Bragantino en abril.

Actualmente, el Flamengo del nacional es el exclusivo líder del Brasileirão con 73 puntos a falta de cinco fechas para el final, pero entre todos los torneos que disputó en el presente año, apenas conquistó el Campeonato Carioca en penales contra Fluminense en marzo.

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¿Cuándo juega el chileno?

Por la jornada 34 del fútbol brasileño, el Flamengo de Erick Pulgar recibirá en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro al Gremio de Porto Alegre, en duelo a jugarse este miércoles 4 de noviembre desde las 19:30 horas.

En síntesis