Lo sufre Erick Pulgar: Estudiantes elimina en penales a Flamengo y se mete en la final de la Copa Libertadores

El cuadro argentino se metió en la definición del torneo más importante del continente y se enfrentará a Palmeiras.

Sufriendo hasta el último suspiro. Así se describe la segunda semifinal de Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata logró la hazaña en el Estadio Maracaná y eliminó al Flamengo de Erick Pulgar en agónica tanda de penales. Por lo que disputará la definición ante Palmeiras en noviembre.

El partido se jugó como lo dicta una semifinal del torneo más importante del continente. Es que ambos salieron con el cuchillo entre los dientes y prácticamente no dejaron ni un centímetro de ventaja para el rival.

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Lo que terminó pasándole la cuenta al cuadro trasandino ya que en el inicio del complemento se registró la expulsión infantil de Baltasar Rodríguez. El volante creativo recibió doble amarilla y terminó dejando a Estudiantes con uno menos en la recta final del partido.

El cuadro Pincha apostó por los penales, mientras los brasileños hicieron todo lo posible para evitarlos. Incluso Pulgar fue el gran damnificado y fue reemplazado por Bruno Henrique. Pese a ello, el partido se mantuvo cero a cero y todo se fue hasta los penales.

Desde los doce pasos abrió la tanda Giorgian de Arrascaeta para los locales. Luego vino José Sosa para los argentinos. En el segundo turno vino Jorginho que intentó sorprender con su ejecución a Fernando Muslera. Pero el uruguayo no le creyó el amague y atajó.

🔥💣 “ES LO MÁS COLOMBIANO QUE VI EN MI VIDA” Usuarios de Twitter no pueden creer el penal que pateó Cetré, luego de tener que repetirlo porque la tocó con ambos pies https://t.co/BM6GhrJi42 — PaseClave (@paseclave__) October 23, 2026

Luego vino el turno de Edwuin Cetré. El colombiano se resbaló y pese a anotar, se anuló ya que golpeó la pelota con sus dos pies. Al segundo intento, trató de romper el arco y la mandó sobre el travesaño.

En el tercer turno fue Lucas Paquetá, pero otra vez atajó Muslera. Ahora Eros Mancuso no falló y puso en ventaja a Estudiantes 2-1.

Erick Pulgar alcanzó a estar 82 minutos en cancha y fue reemplazado por Bruno Henrique (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Leo Pereira marcó para el Fla, pero Tiago Palacios se encargó de mantener la ventaja. Sin embargo, la figura de la noche tuvo nombre y apellido: Muslera tapó el quinto penal a Bruno Henrique y cerró la serie por 3-2, para confirmar a Estudiantes en la final.

Está será la segunda vez que Palmeiras y Estudiantes disputan la final de la Copa Libertadores. En 1968 la definición se estiró a un tercer partido -primero ganó el Pincha 2-1 y luego el verdao 3-1- donde los trasandinos levantaron el título. Lo que se concretó en el Centenario y por el marcador de 2-0 con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián “La Brujita” Verón.

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¿Cuándo será la final de Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2026 está programada para el próximo 28 de noviembre. La sede será en el Estadio Centenario de Uruguay, y solo resta definir el horario que debe consignar Conmebol.

Para el Palmeiras será la octava final en su historia. En el registro se cuentan tres títulos. Por su parte Estudiantes enfrentará su sexta final de Libertadores. En el historial cuenta con cuatro triunfos y solo una derrota.