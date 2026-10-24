El Ingeniero valoró el desempeño del atacante brasileño, quien ha aportado con una asistencia al cabo de 11 partidos disputados y mostró una reacción muy airada tras salir reemplazado a mitad de semana. Nada de eso cambió la visión del Ingeniero.

Manuel Pellegrini le quitó dramatismo a la reacción de Antony tras salir del partido que el Betis le ganó al Feyenoord en la Champions League. Sobre todo porque el jugador brasileño dejó una imagen que llamó mucho la atención: tiró su chaqueta en la escalera del camino al vestuario.

Por eso mismo, a gran parte de la prensa que cubre el devenir del equipo verdiblanco le causó interés saber qué ocurre con el jugador surgido en las inferiores del Sao Paulo. Y el Ingeniero nuevamente le dio un firme respaldo al “7”.

“Antony tiene autoexigencia de sobra, está corriendo mucho. Recupera balones, está metido en muchas jugadas”, repasó Pellegrini sobre el presente del exatacante del Ajax de Países Bajos y el Manchester United de Inglaterra. Aunque le sacó una foto a algo que parece haberlo afectado últimamente.

Manuel Pellegrini junto a Antony en la Europa League. (Fran Santiago/Getty Images).

El experimentado DT chileno de 73 años planteó que “quizá por exceso de ansiedad le está faltando ese pase final o esa definición final. Pero es un jugador que en el funcionamiento del equipo nos aporta mucho”. Qué mejor que reponerse de esa sequía en la fecha venidera de La Liga 26-27.

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Manuel Pellegrini augura un positivo futuro de Antony tras la sequía en el Betis

Antony ha disputado 11 partidos durante esta temporada y no ha marcado goles, aunque aportó una asistencia en el equipo adiestrado por Manuel Pellegrini. Por eso mismo, el brasileño de 26 años se ha mostrado algo más irascible que de costumbre.

Y en el partido frente al Feyenoord lo dejó en evidencia cuando salió sustituido, a su juicio, demasiado temprano. “Ya le saldrán los goles y los pases finales que hace con tanta precisión”, vaticinó el Ingeniero sobre el extremo derecho paulista que suma 16 partidos en la selección brasileña.

El Betis jugará ante el Celta en La Liga de España. (Fran Santiago/Getty Images).

“Él está consciente, tratando de corregirlo y mejorar”, apuntó el Pelle sobre el esfuerzo que realiza el hábil jugador para dejar atrás esta sequía que parece haber mermado su confianza. Pero que no lo ha hecho escatimar en esfuerzos para el juego colectivo.

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¿Cuándo juega el Betis vs Celta de Vigo en La Liga 26-27?

Betis visitará al Celta de Vigo por la fecha 10 de La Liga 26-27. El partido se jugará este domingo 25 de octubre a contar de las 12:15 horas.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto de la tabla en La Liga 26-27 gracias a 19 puntos cosechados en 9 partidos.