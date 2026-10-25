Los Cruzados no lograron mantener el marcador a favor y en su visita al "Nicolás Chahuán" perdieron la chance de alcanzar a la U por el Chile 2. Los cementeros están a cinco puntos de la permanencia.

Pasaron un mes y dos semanas desde que Universidad Católica disputó su último partido en Liga de Primera. Entremedio, el sonoro fracaso en Copa Chile donde perdió con Unión La Calera, precisamente su rival en la vuelta a la actividad.

El césped sintético del Estadio Nicolás Chahuán fue testigo del regreso de Los Cruzados que parecían no sentir la larga pausa que vivieron y lo mostraron en el marcador, cuando su goleador Fernando Zampedri abrió la cuenta de penal al minuto 40.

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Sin embargo, Católica empezó a sentir el desgaste y rápidamente se cansó, lo que aprovechó La Calera para ponerse en partido. Sebastián Sáez aplicó la “ley del ex” a los 45+3′ y el argentino Nicolás Ferreyra (58′), ambos con golpes de cabeza, dieron vuelta el marcador en suelo cementero.

🤩⚽🔴⚪ GOLÓN CEMENTERO Sacha Sáez nuevamente no perdonó y definió de cabeza esta tremenda jugada de Unión La Calera, para el 1-1 ante #LosCruzados en este #MatchdayDomingo de la Fecha 25 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 25, 2026

🤩⚽🔴⚪ LOS CEMENTEROS SE PONEN EN VENTAJA Cabezazo letal de Nicolás Ferreyra, tras un gran centro por la derecha, para el 2-1 de Unión La Calera ante #LosCruzados en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 25 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 25, 2026

Para peor, en el minuto 84, la UC quedó con un futbolista menos por la expulsión directa de Jimmy Martínez, que apenas ingresó en los 71′. Y sobre el final del lance, Bayron Oyarzo (90+7′), puso el 3-1 definitivo para el local.

Una derrota que aleja al equipo de Daniel Garnero del Chile 2 para Copa Libertadores, aunque podría volver a acercarse la semana que viene cuando se ponga al día con sus duelos pendientes. Y una bocanada de aire fresco para los de John Armijo que ven muy posible la salvación un descenso que parecía inminente.

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¿Cómo quedan Católica y La Calera en la Tabla de Posiciones?

Producto de esta derrota como visita, La Franja se mantiene en el tercer puesto con 42 puntos, con el riesgo que el segundo, Universidad de Chile, se les aleje a seis unidades. Mientras que los cementeros pese a seguir últimos con 21

¿Cuándo vuelven a jugar?

Universidad Católica tendrá acción por partida doble la próxima semana en el Claro Arena. El miércoles 28 de octubre jugará su duelo pendiente con Audax Italiano desde las 20:30 horas. Mientras que el domingo 1 de noviembre jugará el Clásico Universitarioa las 17:15 horas.

Por su parte, Unión La Calera verá acción por la jornada 26 en Liga de Primera este viernes 30 de octubre, cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 19:00 horas.