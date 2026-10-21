Este zurdo defensor de 34 años tuvo palabras elogiosas para el balompié nacional respecto del tema organizativo, aunque también dejó una gran incertidumbre en torno a su continuidad en la UC.

Agustín García Basso aterrizó en el fútbol chileno después de haber tenido una época muy fructífera en Racing Club de Avellaneda, donde gritó campeón en la Copa Sudamericana y en la Recopa de este lado del mundo. Pero terminó su contrato y quedó libre.

Fue entonces que la directiva de Cruzados SADP presionó el acelerador de las gestiones para quedarse con sus servicios. Eso sí, el zaguero surgido en las inferiores de Boca Juniors firmó un contrato sólo por seis meses en la Universidad Católica. Aunque evidentemente podría extenderlo.

Ya con algún tiempo en Santiago, el zurdo defensor de 34 años sacó algunas cuentas de esta aventura en la precordillera. “Tengo seis partidos, tampoco son muchos. El fútbol chileno me recibió muy bien. La gente, sobre todas las cosas. Me encantó Santiago”, reconoció García Basso.

Agustín García Basso junto a Clemente Montes en un partido de Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No conocía. Siempre que vine fue sólo por jugar y la rutina de llegar, hotel, aeropuerto y cancha. Me he permitido disfrutar un poco más”, manifestó el otrora jugador de Independiente del Valle de Ecuador, donde también conquistó la Recopa Sudamericana.

Agustín García Basso marca a Arturo Vidal en un amistoso que Racing le ganó a Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

“En todos lados pasan estas cosas. Nos tocaba jugar contra Audax, pasó lo del aluvión. Fue inesperado para todos. Se tendrá que reprogramar”, aseguró el experimentado defensor, quien se desmarcó de la protesta que hizo la dirigencia del club por lo apretado del calendario.

Fue entonces que dejó una reflexión que a muchos seguramente les pareció extraña. “Son bastante ordenados en las fechas. Te dicen más o menos cuándo puedes jugar. En otros lugares van acomodando las cosas en el día a día”, dijo Grcía Basso.

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García Basso se abre a salir del fútbol chileno: “Veremos si tengo posibilidad de continuar o si me toca volver a…”

Agustín García Basso cree que al menos en la calendarización, el fútbol chileno está mejor que otros lugares que conoce. Aunque también analizó la competencia por las canchas que hay. “Me toca jugar en cancha sintética o de pasto natural”, afirmó el defensor.

“Es cuestión de ver qué botines usar. En natural se puede usar uno mixto para no resbalarse y en sintético, hay que usar otro tipo de tapón por el agarre. Si usas uno de aluminio, tienes más riesgo de una lesión grave. Hay que adaptarse y cambiar el nivel de pase”, describió el marcador de 34 años sobre los continuas modificaciones de césped.

García Basso marca a su compatriota argentino Ignacio Schor de O’Higgins. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, el defensor también puso en duda su continuidad en la UC, donde se erigió rápidamente como un indiscutido para Daniel Garnero tras su llegada. “Trato de disfrutar. Soy un agradecido de dios por hacer lo que amo, lo que siempre quise y soñé“, apuntó el exjugador de Quilmes y Agropecuario.

“Chile me abrió las puertas y me abrazó. Veremos si a fin de año tengo la posibilidad de continuar en esta liga o si me toca volver a otro lugar”, culminó García Basso, quien tiene la incertidumbre de no saber dónde estará a inicios de 2027.

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