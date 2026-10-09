El ente rector del fútbol chileno le puso día y ahora a los duelos entre Coquimbo Unido y Unión La Calera por los cuartos de final.

La Copa Chile 2026 tuvo a su último equipo clasificado a la ronda de los cuartos de final luego de la victoria de Coquimbo Unido sobre Cobreloa. Pese a que ya se estaban disputando algunos duelos en esta etapa, todavía restaba definir al rival de Unión La Calera en esa parte del cuadro.

Y terminaron siendo los piratas, quienes se verán las caras ante un equipo que supo dejar en el camino nada más ni nada menos que a Universidad Católica en los octavos de final.

Afortunadamente la ANFP se movió con rapidez para programar este cruce que dará un clasificado a las semifinales y que además enfrentará al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.

Día y hora para el Coquimbo Unidos vs Unión La Calera por la Copa Chile 2026

El compromiso de ida de esta llave de cuartos de final se jugará el martes 20 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Por su parte la revancha se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Cementeros y piratas se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Chile 2026. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en las otras llaves de cuartos Antofagasta superó por 2-0 en la ida a la U, mientras que Colo Colo todavía debe jugar un tiempo ante Puerto Montt (2-0 están arriba los albos). Por último, O’Higgins dejó en el camino a Deportes Concepción para ser el primer semifinalista.

El ganador de la Copa Chile enfrentará al elenco que termine tercero en la Liga de Primera 2026 en la Serie Pre-Libertadores. En esa instancia, el ganador será el Chile 4 de la Copa Libertadores 2027, mientras que el perdedor será el Chile 4 de la Copa Sudamericana 2027.

En síntesis