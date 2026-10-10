El meta de Cabo Verde sigue sin convencer en el Monumental y queda fuera del once en una difícil visita en el torneo.

Colo Colo se prepara para volver a la competencia en la Liga de Primera 2026, de manera de seguir encaminados sin problemas al título del torneo, donde les saca 12 puntos de ventaja a Universidad Católica y Universidad de Chile.

En ese sentido, el domingo deben visitar a un siempre complicado Coquimbo Unido, donde el técnico Fernando Ortiz tiene importantes cambios para su once estelar.

Uno de los más llamativos tiene que ver con el arque del cuadro popular, donde el regreso de Vozinha no fue suficiente para el entrenador, porque le vuelve a entregar la confianza a Gabriel Maureira.

Gabriel Maureira le gana el puesto esta semana a Vozinha. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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Fernando Ortiz aprueba a Maureira

Así al menos lo detalló el periodista Rodrigo Gómez en radio Cooperativa, quien aseguró que, al menos hasta el entrenamiento del viernes, es Gabriel Maureira quien se pone los guantes en Colo Colo.

Un nuevo llamado de atención con lo que pasa con Vozinha en los albos, quien tras volver de la fecha FIFA con la selección de Cabo Verde, vuelve a perder terreno.

Dentro del once también se mantiene Joaquín Sosa, además del retorno de los seleccionados en la Roja como Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.

La probable formación de Colo Colo sería con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Cristián Díaz, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Álvaro Madrid y Leandro Hernández más adelantados; Javier Correa en delantera.