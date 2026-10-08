El histórico arquero del Cacique se la jugó por sacar de las nóminas al portero de Cabo Verde de cara a los últimos meses del año. “Lo poco que le llegó tuvo alternancia entre cosas buenas y no tan buenas”, declaró.

Colo Colo se juega este domingo un partido clave ante Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. Los albos suman dos empates al hilo y si bien tienen una buena cuenta de ahorro pensando en la lucha por el título, esta se ha ido achicando.

Por lo mismo, un puesto que debe definir sabiamente Fernando Ortiz para esta visita al puerto pirata es el del arco. Y es que con Gabriel Maureira recuperado, Eduardo Villanueva haciéndolo muy bien en Copa Chile, Vozinha de vuelta tras la fecha FIFA y Fernando de Paul ya disponible hacer rato, se hace algo difícil dar con el titular.

Uno que salió a dar una opinión bastante tajante al respecto fue Marcelo Ramírez, quien en charla con RedGol se la jugó con una osada movida que deja a Vozinha como el gran perjudicado. Para el Rambo, debe ser la cantera la que tome el puesto de titular y la suplencia del Cacique en el arco.

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La arriesgada apuesta de Marcelo Ramírez en el arco de Colo Colo

El ex arquero aseguró a nuestro sitio que “para mí el titular tiene que ser Gabriel Maureira, porque es el que ha hecho principalmente el gasto de toda la campaña del campeonato oficial. Salió por lesión y ya está de vuelta. Es una manera también de respaldar a un canterano que ha hecho toda la campaña. Además, que logre su primer título a los 19 años sería muy importante para él”

“Al banco llevaría a Eduardo Villanueva, porque creo que ha respondido muy bien en esta segunda oportunidad que ha tenido con estos tres o cuatro partidos que ha jugado. Lo ha hecho muy bien, ha transmitido mucha seguridad y mucha energía”, agregó.

Vozinha no ha podido convencer en los partidos que ha jugado en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre sus razones para sacar a Vozinha, el Rambo aseguró que “ha perdido espacio porque, primero, después del Mundial volvió con un mes de inactividad, lo que le significó esperar su momento para jugar. Maureira venía jugando bien y, cuando le tocó jugar, le llegaron muy poco, y lo poco que le llegó tuvo alternancia entre cosas buenas y no tan buenas”.

“Después, hace poquito, se va a la selección y pide permiso para volver unos días más tarde. Todo eso en el fútbol te va restando frente a la competencia que tienes con tus compañeros. Por su parte, tanto Maureira, Villanueva y De Paul han seguido entrenando y buscando su oportunidad, así que Vozinha bajó varios escalones por detrás de los canteranos”, agregó.

Para cerrar, Ramírez fue claro en afirmar que “para mí, el titular debe ser Gabriel Maureira y al banco que vaya Eduardo Villanueva, los dos canteranos”.

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En síntesis