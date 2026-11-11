El actual comentarista de ESPN Chile habló del lazo con los canarios, en momento donde el portero suena fuerte en su regreso al club.

Fernando de Paul es el nombre que más suena en el mercado de pases del fútbol chileno. El portero de Colo Colo suena en U Católica y también en San Luis, en caso que los quillotanos logren subir a la Liga de Primera.

Es ahí donde en el programa ESPN F90 Chile hablaron de la importancia del Tuto en los canarios, donde incluso tiene una tribuna en su nombre en el estadio. Repasando dicho homenaje, en el panel salió al baile el Pato Yáñez, quien nació en el elenco amarillo.

“Se ha hablado de un interés de Católica y San Luis, un arquero histórico tal como Patricio. ¿Quién podría discutir que Patricio Yáñez no es ídolo de San Luis?”, dijo Sebastián Esnaola, encendiendo el debate en el estudio.

¿Patricio Yáñez merece un homenaje en San Luis?

Poniendo cara de que merece un reconocimiento tal como Fernando de Paul, Patricio Yáñez salió jugando en el panel de ESPN Chile. El identificado con Colo Color reconoció que San Luis lleva un lugar importante en su corazón.

“Comencé en San Luis de Quillota, el cariño es tremendo”, dijo el ex goleador. Ahí lo subieron al columpio comparando su figura con el sector del Lucio Fariña que lleva el nombre de Fernando de Paul.

“Una de las tribunas del estadio debería llamarse Patricio, no el cuadrito ese. El Pato es ídolo de San Luis, pero De Paul tiene una tribuna a su nombre”, dijo Sebastián Esnaola.

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El Pato Yáñez dio a entender que espera también ese tipo de homenaje con su rostro, considerando que estuvo seis años en el club antes de saltar al extranjero. ¿Es más ídolo que De Paul? El hincha canario tiene la última palabra.

El video: