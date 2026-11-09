El arquero albo destacó a Maureira y Vozinha, y expresó sus ganas de seguir en Colo Colo tras superar una grave lesión.

Fernando de Paul vivió una temporada muy distinta en Colo Colo. El arquero comenzó el año como titular y capitán, pero una lesión lo obligó a observar desde fuera el camino que terminó con el título de la Liga de Primera 2026.

Tras celebrar su cuarto trofeo con el los Albos, el guardameta conversó con ADN Deportes en Chillán y abordó el difícil año que le tocó enfrentar.

De Paul Tiene contrato vigente y quiere cerrar el año buscando también la Copa Chile.

De Paul destaca a Maureira y Vozinha

“Fue un año complicado, arranqué de buena manera, siendo capitán también y el equipo estaba encontrando resultados, pero me tocó la lesión. Es parte de esto, le pasa a muchos jugadores”, reconoció.

El Tuto también destacó el respaldo que recibió de sus compañeros durante su recuperación. “No me sentí solo, eso me dio mucha fuerza. Trato de disfrutar el día a día. Uno quiere jugar siempre, pero trato de aportar desde donde me toque”, agregó.

El arquero valoró especialmente el rendimiento de Gabriel Maureira, quien asumió la titularidad durante buena parte de su ausencia y disputó 20 partidos en el primer equipo.

“Se demostró que Maureira estaba preparado. Con él en el arco, el equipo se mantuvo en el primer lugar. Y es difícil que salga un arquero de divisiones inferiores”, comentó.

Además, tuvo palabras de elogio para Vozinha, quien llegó a reforzar la competencia en el puesto.

“Aporta experiencia, vivió cosas muy importantes. En el arco de Colo Colo repercute todo y en el Mundial lo miraba todo el planeta”, señaló De Paul, quien también resaltó su humildad y aporte humano al camarín.

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¿Continúa Fernando de Paul en Colo Colo?

De Paul tiene contrato vigente y dejó en claro que su intención es continuar en el Monumental. Sin embargo, también reconoció que la decisión final dependerá de ambas partes.

“Quiero terminar el año de la mejor manera y conseguir la Copa Chile. Podemos ganar dos títulos en la temporada. ¿Cómo no voy a tener ganas de seguir en un club así?”, expresó a ADN Deportes, dejando abierta la posibilidad de que existan decisiones futuras.

En resumen…