El golero terminó adueñándose del arco tras un complejo comienzo. Desde el anuncio de su arribo hasta su debut fue fervor en los hinchas albos.

Vozinha es uno de los nombres que irrumpió fuerte este 2026 a nivel mundial. Tras su brillante Mundial defendiendo a Cabo Verde, el golero revolucionó también nuestro fútbol chileno al aterrizar en Colo Colo.

Luego de gritar campeón con el Cacique, aflora aún más la historia del africano de 40 años que se terminó quedando con el arco del equipo. Eso sí, todo partió con incertidumbre incluso en dudas sobre su llegada.

Todo partió el 24 de julio de 2026, Aníbal Mosa anuncia el principio de acuerdo para fichar a Vozinha. Eso sí, entre el 27 y 31 de dicho mes hubo dudas por el retraso en su llegada, generando incertidumbre en los hinchas albos. Finalmente, el caboverdiano termina arribando a Colo Colo.

Vozinha y su nueva vida en Colo Colo

El 3 de agosto, Vozinha arribó al Aeropuerto de Pudahuel entre un mar de hinchas albos, destacando la locura en niños por la figura del golero. El portero se dejó querer y saludó a los fanáticos que esperaron horas por su llegada, todo bajo un operativo de seguridad.

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Un día después, el Cacique formaliza todo y avisa que habrá una presentación masiva para los hinchas en el Estadio Monumental. Ante 20 mil espectadores, el evento tuvo shows musicales y un descenso en paracaídas del deportista extremo Sebastián “Ardilla” Álvarez, quien aterrizó en la cancha para entregarle la camiseta “29” al portero.

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En cuanto al plano futbolístico, Vozinha fue citado por primera vez un 23 de agosto de 2026, para el triunfo 2-1 en el Superclásico ante la U. Tres días después fue su debut como titular, en el 3-0 ante Unión Española, por Copa Chile.

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El 6 de septiembre, el golero se estrenó en Liga de Primera en el 0-0 ante Huachipato, siendo la primera de muchas actuaciones hasta quedarse con los guantes de titular. Esa movida mandó a Gabriel Maureira a la banca y consolidó a Vozinha como el portero estelar de Colo Colo

“Antes de venir acá tuve cuidado de saber un poco del país, de la cultura. Saber que era el país más seguro de América Latina… Los chilenos son muy intensos, les gusta el fútbol. No podría venir a un mejor lugar para jugar”, dijo recientemente, en dichos a DapMedia.