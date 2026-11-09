Pese a ya no poder ser campeones tras el título de Colo Colo, el Bulla todavía tiene dos objetivos fundamentales.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera, cerrando la puerta del título para Universidad de Chile. Sin embargo, los Azules todavía tienen por qué luchar en el torneo.

Pese a que el Romántico Viajero hizo su pega y venció a Cobresal en El Teniente, el triunfo de los Albos en Chillán frente a Ñublense bastó para que la copa se fuera a Macul restando tres fechas. De todos modos, al Bulla todavía le quedan dos objetivos muy importantes.

La otra pelea de U. de Chile

Pese a ir segundo en la Liga de Primera, la campaña de Universidad de Chile ha dejado más dudas que certezas. Desde el fallido ciclo de Francisco Meneghini, hasta la irregularidad bajo el mandato de Fernando Gago. Perder el torneo estando a 10 puntos de Colo Colo dice mucho.

De todos modos, al Romántico Viajero todavía le quedan batallas antes de bajar la cortina de esta temporada 2026. La primera de ellas es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, para lo cual tendrán una cerrada lucha con Universidad Católica por el Chile 2.

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La segunda, que pasa un poco más colada, es conseguir boletos a la Supercopa de Chile. Si bien Colo Colo es el campeón, vale recordar que ahora clasifican el primero y el segundo a este torneo, además de los ganadores de Copa Chile y la Copa de la Liga.

Si los Azules van a la Supercopa, podrían tener revancha contra los Albos en este torneo y además les entrega la posibilidad de pelear por un título en el 2027. Los de Fernando Gago también están en la semifinal de la Copa Chile, donde deben enfrentar al vencedor entre Unión La Calera y Coquimbo Unido.

Universidad de Chile intenta dar vuelta la página tras el título de Colo Colo. El Romántico Viajero llegará a 10 años sin ganar la liga chilena, luego de la conseguida en el primer semestre de 2017 bajo el mandato de Ángel Guillermo Hoyos.